„Am vrut ca viața mea să fie în mâinile celor mai buni medici!” Povestea unui pacient cu o boală gravă

„În urmă cu un an am aflat că voi fi nevoit să trec printr-o operație grea, ca urmare a unei tumori.” Așa își începe povestea Toader, un pacient diagnosticat cu o formațiune tumorală vezicală infiltrativă, adică un cancer de vezică urinară în care tumora a invadat peretele muscular.

În cele mai multe cazuri, tumorile vezicii urinare apar ca urmare a expunerii îndelungate la diferiți factori de risc, precum: fumatul, diverse substanțe chimice, expunerea la radiații. De asemenea, vârsta de peste 55 de ani, antecedentele de cancer de vezică și inflamația cronică a vezicii urinare contribuie la dezvoltarea acestei afecțiuni.

Pacienții cu o astfel de tumoră se pot confrunta cu hematurie, adică sânge în urină, senzație de durere sau arsură la urinare, nevoia de a urina frecvent și chiar dureri pelvine sau de oase, cu umflarea picioarelor în stadiile avansate. Însă, pentru că semnele și simptomele cancerului de vezică urinară sunt nespecifice, adică se întâlnesc și în alte boli urologice, este recomandat un consult de urologie cât mai rapid posibil după apariția manifestărilor clinice. Astfel, se va stabili un diagnostic exact și se va indica tratamentul.

În cazul lui Toader, tratamentul a constat într-o cistectomie radicală tip neovezică ileală, care constă în îndepărtarea chirurgicală, în totalitate, a vezicii urinare și a nodulilor limfatici din vecinătate, cu reconstrucția unei vezici urinare noi. O astfel de intervenție implică, de asemenea, și îndepărtarea prostatei și a veziculelor seminale. Pacientul a ales să realizeze această intervenție, la recomandarea unei rude, la Spitalul Clinic SANADOR.

„Urma o intervenție dificilă, riscantă și am vrut ca viața mea să fie în mâinile celor mai buni medici. La recomandarea verișoarei mele, care este medic, am mers la domnul Conf. Dr. Gîngu, medic urolog la Spitalul Clinic SANADOR. Mi-am făcut temele, așa că, atunci când am ajuns la consult, știam deja ce urma să se întâmple”, povestește bărbatul.

Operația a fost realizată de echipa Conf. Dr. Constantin Gîngu, coordonatorul pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă de la Spitalul Clinic SANADOR. Intervenția a decurs fără probleme, finalizându-se cu succes. Toader s-a recuperat în întregime și rezultatele analizelor sunt în parametri normali. El revine periodic la control, pentru verificarea stării de sănătate.

„Mi-am reluat viața și mă simt foarte bine. Cartea de vizită a domnului conferențiar Gîngu îmi este întipărită în minte și voi recomanda și altora să meargă pe mâna lui, dacă au nevoie de ajutor medical. Eu am avut încredere în el și bine am făcut!”, conchide pacientul.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la consultații de specialitate și la diferite proceduri diagnostice și de tratament pentru afecțiunile aparatului urogenital – operații minim invazive, intervenții reconstructive și chiar oncologice, de mare amploare. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate în condiții de maximă siguranță, atât clasic, prin chirurgie deschisă, cât și minim invaziv – laparoscopic sau prin chirurgie robotică, cu ajutorul unor echipamente ultraperformante, de ultimă generație. Astfel, își pot găsi rezolvarea chiar și cele mai complexe cazuri.