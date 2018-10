Asistenta concediată, primele declaraţii. Scandalul de la Spitalul Universitar ia amploare

Scandalul de la Spitalul Universitar ia amploare. Asistenta medicală care a fost dat afară pentru că a fost în greva foamei a făcut astăzi primele declaraţii după ce a primit decizia de concediere.

Asistenta spune că s-a comis un abuz, iar decizia de concediere ar avea legătură cu faptul că s-a plâns de lipsurile din spital. Oficial, conducerea i-a reproşat că a absentat de la locul de muncă 4 zile, timp în care, spune aceasta, era de fapt în greva foamei în faţa spitalului.

Acum femeia intenţionează să conteste decizia unităţii medicale, pentru că vrea să îşi reia locul de muncă pe care îl ocupă de mai bine de 20 de ani. Asistenta spune că exista în continuare nereguli la Spitalul Universitar.

Mariana Luceanu, fostă asistentă la Spitalul Universitar: Pe data de 14 septembrie, am fost convocată la o comisie de disciplină deoarece eu am avut 4 absențe nemotivate. Fiind în perioada de grevă, asistenta coordonatoare a trebuit sa refacă graficul de lucru, dar nu cum spun în decizie cei din conducere aducând colegi de acasă, nu, în niciun caz. Eu absențele le-am făcut fiind în fața spitalului în greva foamei, nu le-am făcut fiind în discotecă. A deranjat faptul că am spus neregulile din acest spital, pentru că am adus dovezi în spațiul public și în cel virtual, în mass-media, pentru că toți colegii sunt alături de mine, dar le e frică să vorbească, pentru că am spus că în această unitate s-a instaurat o dictatură. Acesta este adevărul. Am spus că am colege, atât infirmiere, cât și asistente, care mănâcă în toalete pentru că nu au unde mânca.

