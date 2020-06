Un microbiolog american a făcut un experiment simplu, în care a arătat care este efectul picăturilor de salivă rezultate în urma vorbitului, a tusei sau a cântatului asupra unor culturi de bacterii. El a făcut aceleași teste în două ipostaze: cu mască de protecție și fără.

Rich Davis, directorul unui laborator de microbiologie din Spokane, statul Washington, a făcut o comparație între efectul picăturilor de salivă expectorate atunci când poartă mască și când nu.

„Ce face o mască de protecție? Blochează picăturile de salivă pe care le eliminăm. Două demonstrații simple. Prima: am strănutat, cântat, vorbit și tușit înspre aceste platouri conținând culturi de bacterii, cu și fără mască pe figură. Coloniile de bacterii arată locul unde au aterizat picăturile de salivă. Purtatul măștii blochează aproape toate picăturile”, a scris Rich Davis pe Twitter, unde a atașat poze ale experimentului.

Dr. Rich Davis arata efectul picaturilor de saliva cu si fara masca. Foto: Twitter / Rich Davis

„Al doilea experiment: am așezat platouri cu bacterii la distanță de 60 cm, 120 cm și 180 cm și am tușit tare în direcția respectivă pentru aproximativ 15 secunde. Am repetat experimentul fără mască. După cum se vede pe platourile cu cultură de bacterii, picăturile de salivă aterizează la o distanță mai mică de 180 cm, însă purtarea măștii le blochează aproape pe toate”, a explicat el faza a doua a experimentului.

Dr. Rich Davis arata efectul picaturilor de saliva cu si fara masca. Foto: Twitter / Rich Davis

El a mai precizat că o cultură de virusuri poate reacționa diferit, dar experimentul lui arată cum picăturile de salivă expectorate de noi pot răspândi o infecție și cum purtarea măștii le blochează.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor: B.P.