Cât vom mai purta mască? Valeriu Gheorghiță: Datele, inclusiv din România arată o eficiență a vaccinului în viața de zi cu zi

Toate cele trei forme de vaccin prezente în România protejează împotriva unor forme severe de boală, iar beneficiile maximale se obțin la 10-14 zile după administrarea celei de-a doua doze. De aceea, este important ca persoanele vaccinate cu prima doză să vină și la rapel. În plus, studiile arată că prin vaccinare vom avea și o rată redusă a infecțiilor asimptomatice și implicit o scădere a riscului de transmitere, spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.

„Slavă Domnului că astăzi avem un vaccin, prin care ne putem proteja, și vom vedea care va fi evoluția de aici înainte, însă suntem convinși cu toții, pentru că datele, inclusiv din România, dar și din celelalte țări unde campania de vaccinare a decurs foarte bine, arată o eficiență a vaccinului în viața de zi cu zi, în sensul în care s-a dovedit scăderea incidenței cazurilor de COVID-19. Acest lucru l-am observat și noi în rândul persoanelor vaccinate în etapa 1, de asemenea la persoanele care sunt vaccinate din centrele sociale, din căminele de bătrâni. La persoanele dializate iarăși se observă o scădere substanțială, chiar de peste 90 la sută a cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2, conform colegilor din Iași, care au făcut o analiză mai detaliată”, a arătat Valeriu Gheorghiță.

Întrebat cât timp va trebui să mai purtăm mască, Valeriu Gheorghiță a spus că „în momentul în care vom ajunge la acel prag de imunizare colectivă şi în momentul în care nu constatăm emergenţa unor tulpini care nu sunt acoperite de vaccin, cu siguranţă la acel moment se poate renunţa şi la utilizarea măştilor de protecţie”.

„Însă aș vrea să menţionez că prin folosirea corectă a măştilor de protecţie ne ferim de foarte multe alte infecţii cu transmitere respiratorie şi nu doar de infecţia cu SARS-CoV-2”, a adăugat Valeriu Gheorghiţă, duminică seară, la Antena 3.

Când putem avea pandemia sub control?

Vineri, la Digi24, medicul Valeriu Gheorghiță estima că dacă totul merge conform planului, am putea declara la sfârșitul acestui an că avem pandemia sub control.

Valeriu Gheorghiță anticipează că România va atinge pragul de vaccinare de 70% a populației până în luna septembrie, dacă între timp nu apare vreo variantă a coronavirusului care să nu răspundă la vaccin. El a ținut să precizeze că vaccinurile actuale s-au dovedit eficiente împotriva tulpinii britanice, chiar dacă aceasta este mai contagioasă.

„Cred că la sfârșitul anului putem aprecia că pandemia este sub control”, a arătat Valeriu Gheorghiță.

Editor : Luana Pavaluca