Ce soluții există pentru una dintre problemele delicate ale bărbaților?

Infertilitatea este o problemă cu care se confruntă din ce în ce mai multe cupluri. Vestea bună este că există soluții pentru obținerea sarcinii atunci când aceasta nu apare natural. Procedurile de reproducere umană asistată medical, cum ar fi inseminarea artificială sau fertilizarea in vitro, fac ca în prezent visul multor cupluri de a avea un copil să devină realitate. Așadar, în cazul unor probleme de fertilitate este important ca ambii parteneri să meargă la un consult de specialitate, pentru a primi cele mai bune recomandări în ceea ce privește stabilirea cu exactitate a diagnosticului și pentru a le i se indica pașii ce trebuie urmați pentru a obține o sarcină.



Chiar dacă multe dintre problemele de fertilitate sunt de cauză feminină, există și situații în care partenerul se confruntă cu unele afecțiuni sau cu diverși factori care duc la imposibilitatea de a avea un copil. Diagnosticul de infertilitate trebuie bine stabilit, în urma unei serii de analize și investigații, atunci când sarcina nu apare după 12 luni de contact sexual neprotejat sau șase luni, dacă partenera are peste 35 de ani.



Pentru un diagnostic corect și pentru identificarea cauzei care a dus la infertilitate, partenerii trebuie să se adreseze unui medic specializat în andrologie. Astfel, andrologul va indica, după examenul clinic și a unei anamneze complete, și o serie de investigații – analizele de sânge, urină și secreții uretrale, analize hormonale, ecografie testiculară, spermogramă, spermocultură și analiza lichidului seminal. În funcție de rezultate, medicul va stabili planul terapeutic și va face cele mai potrivite recomandări pentru partener, astfel încât problema de fertilitate să își găsească rezolvarea.



Printre afecțiunile care influențează fertilitatea masculină sunt hidrocelul, varicocelul, ectopia testiculară, infecțiile cu transmitere sexuală și anumite boli genetice. De asemenea, ejacularea retrogradă, complicațiile provocate de oreion, tulburările hormonale și anticorpii anti-spermatozoizi, precum și consumul de alcool, tutun și droguri și expunerea la medii toxice pot provoca infertilitate. De asemenea, un consult de andrologie este recomandat și în cazul altor probleme, cum ar fi, de exemplu, tulburările de erecție, ejacularea precoce, durerea testiculară sau inflamația testiculelor.



În funcție de cauza infertilității, medicul indică tratamentul corespunzător, adaptat fiecărui pacient în parte. Unele afecțiuni pot fi tratate medicamentos, iar pentru altele, ca varicocelul sau hidrocelul, este nevoie de intervenții chirurgicale. Anumite schimbări ale stilului de viață, precum renunțarea la fumat și adoptarea unei diete sănătoase, pot îmbunătăți funcția testiculară, crescând șansele de concepție.



La Centrul de fertilizare in vitro SANADOR, pacienții care se confruntă cu probleme de fertilitate au acces la consulturi de andrologie și investigații specifice, asigurate de medici cu supraspecializare în andrologie și reproducere umană asistată medical, cu ajutorul unor echipamente medicale moderne și tehnologii de top, pentru stabilirea cu exactitate a diagnosticului și a tratamentului corespunzător.



În cazul în care concepția nu poate fi realizată natural, specialiștii în reproducere umană asistată recomandă cea mai potrivită opțiune pentru obținerea unei sarcini, în funcție de specificul fiecărui caz. La Centrul FIV SANADOR, medicii supraspecializați efectuează proceduri de fertilizare de diferite tipuri, inclusiv proceduri complexe, ca fertilizarea cu injecție intra-citoplasmatică, care presupune inocularea unui singur spermatozoid, atent ales, direct în ovocit. Această procedură are șanse mari de succes chiar și în cazuri severe de infertilitate masculină.



De asemenea, pentru diagnosticul exact de infertilitate masculină, pacienții pot efectua la SANADOR întreaga gamă de analize pentru FIV. În cazul unei probleme de fertilitate care necesită tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate în Spitalul Clinic SANADOR atât prin chirurgie clasică, cât și prin metode minim invazive – laparascopic sau robotic.