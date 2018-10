Clădirile ne pot îmbolnăvi. Ce este Sindromul Clădirii Bolnave

Sindromul Clădirii Bolnave este recunoscut de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca fiind un grup de simptome, fără o cauză clară, asociată cu calitatea precară a parametrilor de confort în clădiri, a anunţat luni ONG-ul EfdeN citat de News.ro.

Sindromul Cladirii Bolnave este recunoscut de Organizatia Mondiala a Sanatatii Foto: Gulliver/Getty Images

”Sindromul Clădirii Bolnave este recunoscut de Organizaţia Mondială a Sănătaţii ca fiind un grup de simptome, fără o cauză clară, asociată cu calitatea precară a parametrilor de confort în clădiri. Deşi cauzele nu sunt clare, numeroasele cercetări care s-au făcut în acest sens au depistat o serie de factori de risc, majoritatea subsumându-se calităţii deficitare a aerului, dar nu numai”, se arată în comunicat.

EFdeN a lansat o noua ediţie a Ghidului Condiţiilor de Confort, cu sprijinul BCR Banca Pentru Locuinţe (BCR BpL) document ce are ca unic scop îmbunătaţirea calităţii locuirii în România.

”Casele românilor sunt permanent încercate de trecerea anilor si de costurile de întreţinere in condiţiile în care avem probabil cel mai învechit stoc de locuinţe la nivelul UE. Conform unui sondaj IRSOP la nivelul populaţiei urbane cu venituri stabile şi vârstă cuprinsă între 20-65 ani, 3 din 4 români au cel puţin o urgenţă locativă, iar una din patru gospodării se plânge de spaţiu insuficient”, a afirmat Lucian Anghel, preşedinte BCR Banca pentru Locuinţe.

Ghidul Condiţiilor de Confort se doreşte a fi o unealtă utilă cu care oamenii pot să evalueze obiectiv calitatea locuirii şi metode practice de remediere, potrivit ONG-ului.

“Pentru a evalua confortul într-o clădire, de multe ori ne sunt suficiente câteva aplicaţii mobile, alteori este necesară prezenţa unui specialist cu echipamente profesioniste. Noi am testat casele EFdeN 4C şi EFdeN Signature, am tras concluziile şi venim acum cu recomandări de evaluare practică şi obiectivă a confortului. În ultimul an am proiectat şi construit o altă casă eficientă, sustenabilă si confortabilă, de data aceasta adaptată unui climat cald, cum este cel din Estul Mijlociu”, a declarat Mihai Băiceanu, Coordonator Programe Cercetare EFdeN.

Ultimul studiu facut public al Consiliului Mondial pentru Clădiri Verzi (WorldGBC) arată că accesul la ferestre cu vedere către exterior îmbunătăţeşte funcţiile cognitive şi memoria cu 10-25%, iar în spitale – reduce timpul de spitalizare cu 8,5%. În plus, lumina naturală, la locul de muncă, creşte productivitatea lucrătorilor cu 18%, la şcoală – îmbunătăţeşte performanţele elevilor cu 5-14%, iar în magazine – cresc vânzările cu 15-40%.

