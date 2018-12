Coșmarul prin care a trecut mama unui copil infectat cu stafilococ la Giulești

Maternitatea Giulești a fost redeschisă astăzi. 45 de bebeluşi născuţi aici au fost infectaţi cu stafilococ auriu rezistent la antibiotice, pentru că personalul medical nu a respectat regulile de igienă. 27 de medici și asistente purtau bacterii chiar pe mâini. Mama unuia dintre nou-născuții infectați a povestit la Digi24 coșmarul prin care a trecut. Ea spune că va da spitalul în judecată, în ciuda unui avertisment lansat chiar de la un medic de la această maternitate.

„Am avut noroc că am acționat rapid. Miercuri am fost externate, iar vineri m-am prezentat la Grigore Alexandrescu cu copilul. Infecția era pe tot corpul, destul de vizibilă. Am stat internate 10 zile, timp în care i s-au administrat două antibiotice puternice, intravenos. A avut și un furuncul. Dacă nu se retrăgra, trebuia intervenit chirurgical, presupunând multe riscuri pentru bebeluș”, a spus femeia care nu a dorit să-i fie făcută publică identitatea.

Pe de altă parte, ea spune că nimic nu dădea de bănuit că la Maternitatea Giulești ar exista probleme grave.

„Erau dezinfectanți în saloane, curățenia era în limite normale, nu mi-a dat de bănuit nimic, mai ales că înainte să alaptezi erai pus să te speli pe mâini cu două soluții destul de puternice”, spune ea.

Femeia povestește că neonatologul de la Giulești a recomandat un tratament local pentru nou-născut, dar medicul pediatru chemat acasă le-a spus că trebuie să meargă de urgență la spital pentru că este vorba despre o infecție intraspitalicească.

Acum, mama copilului spune că va da în judecată Maternitatea Giulești.

„Să obținem dreptate, pentru că dacă nimeni nu merge mai departe... amenda DSP mi se pare o glumă proastă. În opinia DSP asta înseamnă valoarea unui nou copil, 220 de lei, am făcut un calcul”, spune ea.

