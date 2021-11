Cu ce sechele rămân bolnavii de COVID. Alexandra, 26 de ani: Oboseală mare, dificultăți respiratorii, puterea de concentrare dispărută

Bolnavii de COVID rămân cu sechele după ce s-au vindecat. Formele mai grave le fac cei nevaccinați. Ultimele studii arată că și cei vaccinați pot rămâne cu tulburări neurologice, pe care specialiștii le-au denumit brain-fog. În ce constau acestea și cum pot fi tratate, vedeți în reportajul următor.

Alexandra are 26 de ani. A avut recent o formă ușoară de COVID. După ce s-a vindecat, a rămas cu o serie de sechele, de care încearcă să scape, cu ajutorul unor specialiști în medicină de recuperare.

Alexandra: Oboseală foarte mare, dificultăți respiratorii, puterea de concentrare dispăruse. Înainte, simțeam că mă concentrez mult mai tare, dar după boală, nu. Cum v-am spus, oboseam foarte tare și, după un control, medicii mi-au prescris un tratament cu masaj, kinetoterapie și cu ajutorul lor am reușit să fiu ca înainte.

Pacienții recuperați după o formă severă a bolii au rămas cu sechele grave. Alin are 47 de ani și a stat două săptămâni la terapie intensivă, perioadă în care a slăbit 30 de kilograme.

Alin: Recuperarea nu este, așa cum spun și doctorii, nu este deplină. Am observat acest lucru și în cazul meu, că există oboseală, predispoziție spre somnolență, dar și în cazul altor cunoscuți sau prieteni, care au trecut prin forme grave de boală și au avut afecțiuni neorologice, au rămas cu probleme de recunoaștere a persoanelor din jur, a locului în care se află.

După multe săptămâni de stat în pat, lui Alin i s-au atrofiat mușchii.

Alin: Am reînvățat să merg. Nu-ți funcționează picioarele, folosești doar mâinile. Când am ajuns acasă, îmi spunea soția că mergeam exact ca bebelușii, pe vârfuri așa. (...) Am început să merg după 4 zile, mergeam binișor, complet - poate că a durat 10 zile.

Doctorul Edis Mustafa este specialist în medicină de recuperare și reabilitare medicală. A avut COVID și înțelege mult mai bine prin ce trec pacienții săi. Chiar și cei care fac o formă ușoară a bolii pot rămâne cu sindromul brain-fog.

Dr. Edis Mustafa, specialist medicină de Reabilitare medicală: Studiile spun că o treime din cei care trec prin infecția cu COVID, vaccinat sau nevaccinat, pot dobândi aceste tipuri de sechele de tip tulburare, concentrare, memorie și așa mai departe. Afectează, din păcate, întreg corpul uman, începând de la firul de păr, până la unghii, piele și așa mai departe.

Boala îi afectează și la nivel psihic pe pacienți, atrag atenția specialiștii, care îi sfătuiesc pe cei care se recuperează să caute tratament de specialitate.

