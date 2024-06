Cum a fost salvată o femeie după un grav accident de mașină?

În cazul unui accident rutier grav, intervenția promptă și experiența echipei medicale fac diferența, iar victima unui eveniment de acest fel se poate recupera chiar și în cazul unor leziuni severe, precum o fractură de coloană.

Raluca a trecut printr-un accident de acest fel, care i-a produs o leziune severă la coloană: fracturi vertebrale cominutive la nivel toracic și lombar (T7, L1 și L2), adică trei vertebre rupte în mai multe fragmente. După ce a fost transportată imediat la cel mai apropiat spital, pentru evaluare și stabilizare, pacienta a decis să fie transferată la Spitalul Clinic SANADOR, pentru operație de urgență la coloană.

Fractura vertebrală la mai multe niveluri, precum cea suferită de Raluca, este o leziune extrem de gravă, care se manifestă prin durere de spate intensă și care, în lipsa tratamentului rapid, duce la complicații, precum paraplegie și pierderea controlului asupra mișcărilor, pentru că fragmentele vertebrale rupte apasă pe măduva spinării.

La Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalul Clinic SANADOR, pacienta a fost supusă unor investigații imagistice complete, performante, care au confirmat diagnosticul. Raluca a fost internată imediat în spital și a fost preluată de Dr. Marius Catană, medic primar neurochirurgie, unul dintre cei mai experimentați medici români în tratamentul afecțiunilor vertebro-medulare.

Intervenția de chirurgie spinală efectuată de Dr. Marius Catană în cazul Ralucăi a fost una deosebit de complexă și a durat peste 4 ore. Operația a avut succes și regiunile vertebrale fracturate au fost stabilizate, astfel încât pacienta și-a recăpătat postura normală și controlul asupra mișcărilor. Recuperarea a decurs foarte bine, fără complicații.

„Domnul doctor Marius Catană este medicul care face minuni! Am știut din prima clipă că am ajuns unde trebuie pentru a fi salvată! De la prima interacțiune, am simțit că este medicul căruia îi pasă cu adevărat de pacient, cu o abordare profesionistă, elegantă și cu o vastă experiență. Îi sunt recunoscătoare!”, mărturisește pacienta.

Postoperator, Raluca a urmat la SANADOR un amplu program de recuperare medicală, prin ședințe de kinetoterapie. În scurt timp, a putut să-și reia activitățile obișnuite.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile de neurochirurgie sunt realizate într-un bloc operator foarte bine echipat, dotat cu aparatură de ultimă generație, precum microscoapele operatorii Zeiss Kinevo 900. Neurochirurgii experimentați de la Spitalul Clinic SANADOR realizează diferite tipuri de intervenții chirurgicale, de la operații clasice, deschise, până la vertebroplastie sau alte proceduri minim invazive necesare pentru hernie de disc, stenoză de canal lombar și alte afecțiuni spinale.

Pentru o recuperare optimă după operație, pacienții sunt permanent monitorizați în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, iar ulterior beneficiază de un program personalizat de reabilitare medicală.

Urgențele medicale și chirurgicale sunt evaluate și tratate rapid și eficace în Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic SANADOR, singurul din sistemul medical privat din țară.