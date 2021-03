Cvadrupleți sănătoși, născuți de o femeie cu COVID-19. Ce spune medicul despre acest caz

O femeie confirmată cu COVID-19 a născut cvadrupleți, la Iași. Sunt 4 băieți. Bebelușii au fost transferați deja pe secția de neonatologie, iar mama va fi nevoită să stea departe de ei până se va însănătoși.

Nașterea a avut loc la maternitatea Elena Doamna, iar mama a aflat abia la internare că este infectată cu virusul SARS-CoV-2.

Cei patru bebeluși vor mai sta o perioadă bună de timp în incubatoare, pentru a se dezvolta. Cântăresc între 1.400 și 1.800 de grame. Este primul caz de când a început pandemia, în țară noastră, de cvadrupleți născuți dintr-o mamă confirmată pozitiv.

A fost o sarcină cu risc atât pentru bebelușii care nu au luat suficient în greutate, dar și pentru mama de 36 de ani, care este diagnosticată și cu o afecțiune cardiacă.

Liliana Bălan, mama celor 4 băieței: Băieții se numesc Alexandru, Robert, Lucian și Luca. Am avut puțin emoții, dar a fost bine, surprinzător, foarte bine! Mirosul şi gustul au fost un pic alterate şi ieri şi alaltăieri. Am simțit o uşoară stare febrilă pe care nu o mai am.

Medic: Răzvan Socolov, medic la Maternitatea Elena Doamna: Era simptomatică, pacienta tușea și avea o capacitate respiratorie diminuată, plus complicațiile legate de sarcina multiplă. Sarcina cu cvadrupleți înseamnă limitarea capacității de efort, a respirației. Copiii sunt bine, conform cu statusul lor de prematuri. Ultimul a fost transvers și a fost scos un pic mai greu, dar s-a adaptat bine. Frecvența în cadrul nașterilor de cvadrupleți cred că este de sub 1 la o sută de mii.

Familia Bălan era pregătită pentru trei copilaşi. Ultimul, de care au aflat la ecografie, este considerat a fi minunea lor.

Editor : Liviu Cojan