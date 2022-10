De ce este indicat tratamentul minim invaziv pentru afecțiunile urologice?

Atunci când sunt indicate tratamente chirurgicale pentru afecțiunile urologice, intervențiile trebuie realizate cu foarte multă atenție și îndemânare, pentru protejarea structurilor anatomice de a căror integritate depind funcții importante, precum micțiunea sau activitatea sexuală. În plus, ori de câte ori acest lucru este posibil, intervențiile ar trebui să efectuate prin metode minim invazive, pentru a diminua traumatismul operator și pentru a permite pacientului recuperarea rapidă și reluarea fără întârzieri a activității. Opțiunile de tratament urologic minim invaziv includ tratamentele endourologice (indicate în special pentru litiaza reno-urinară), chirurgia laparoscopică și varianta sa avansată, chirurgia robotică urologică.

Chirurgia robotică este o formă avansată de chirurgie minim invazivă, în care instrumentele chirurgicale și camera optică sunt manevrate de un sistem robotic, controlat de chirurg. Sistemul da Vinci Xi, disponibil în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, oferă o libertate mai mare de mișcare mâinii umane și o vedere mult mărită, de înaltă rezoluție, a câmpului operator. Robotul execută în timp real mișcările mâinii chirurgului asupra instrumentelor cu care este operat pacientul, însă nu robotul operează, ci medicul.

Acest tip de chirurgie ajută specialistul să efectueze operații complexe prin incizii foarte mici, iar beneficiile sunt multiple: protejarea țesuturilor sănătoase din jur, deci durere mai mică, durată redusă a spitalizării, consum mai scăzut de antialgice după operație și revenirea rapidă a pacientului la rutina zilnică. De asemenea, robotul da Vinci Xi conferă siguranță actului chirurgical, prin mărirea de zece ori a rezoluției imaginii câmpului operator și prin faptul că asigură o vedere spațială, tridimensională.

Cancerul de prostată este patologia care beneficiază din plin de avantajele chirurgiei robotice, care a devenit metoda de tratament de primă intenție pentru cancerul prostatic localizat sau local avansat. Prostatectomia radicală robotică se realizează cu posibilitatea de a exciza toate structurile anatomice afectate, păstrând sfincterul uretral extern și continența urinară, dar și elementele neurovasculare care învelesc prostata, ceea ce duce, în final, la recuperarea foarte rapidă a pacienților după această intervenție majoră.

Sistemul chirurgical robotic da Vinci Xi este folosit cu succes și pentru tratamentul tumorilor renale. Pentru indicația de nefrectomie parțială, robotul oferă avantaje clare față de chirurgia laparoscopică și față de cea clasică, în timp ce, în formele avansate ale bolii, robotul permite nefrectomia radicală, adică scoaterea în întregime a rinichiului cu grăsimea perirenală. De asemenea, atunci când există un diagnostic de adenopatii, fie imagistic, fie clinic intraoperator, se poate face inclusiv limfodisecție regională sau extinsă, tot cu ajutorul chirurgiei robotice.

Avantajele chirurgiei robotice în urologie includ, pe lângă precizia cu care se pot efectua diverse tipuri de intervenții, și faptul că ajută mult la realizarea suturilor. Brațele robotului adaugă un plus de finețe, permițând realizarea de suturi de mare precizie, pe arii mici. De reținut însă că este foarte importantă experiența medicului operator în proceduri minim invazive, pentru obținerea celor mai bune rezultate.

Pentru pacienții cu diagnostice urologice care necesită tratament chirurgical, Spitalul Clinic SANADOR asigură cele mai avansate tratamente minim invazive, realizate cu ajutorul tehnologiilor performante. Atunci când este nevoie, tratamentul multimodal integrat este asigurat de Centrul Oncologic SANADOR: chimioterapie, imunoterapie, radioterapie externă, brahiterapie.