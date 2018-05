De ce nu revin medicii în ţară? Povestea unei tinere care a urmat stagii în SUA şi Europa

Într-o perioadă în care societatea românească este îngrijorată de exodul medicilor, un doctor tânăr a relatat pentru „Ziarul de Iaşi“ situaţia deranjantă prin care a trecut pentru că ar fi „îndrăznit“ să se înscrie la un concurs în ultima zi de depunere a dosarelor.

FOTO: Getty Images

Bianca M., o ieşeancă absolventă a UMF Iaşi, medic specialist urolog care a urmat stagii de pregătire în SUA, Germania, Italia, Anglia, doctor care asigură gărzi de specialitate inclusiv într-un spital din Londra, s-a înscris vineri, 4 mai, la un concurs organizat de Spitalul Municipal Paşcani.

În aceeaşi zi, doctorul a făcut cunoştinţă, printr-o conversaţie telefonică, cu managerul unităţii medicale, dr. Costică Pânzaru, medic primar obstetrică-ginecologie. „Eşti o nesimţită“, i-ar fi spus directorul când a preluat apelul.

După altercaţia cu directorul spitalului, medicul urolog se gândeşte să nu mai participe la concursul organizat de Spitalul Municipal Paşcani pentru un post de medic urolog, cu toate că, în cele din urmă, dosarul i-a fost admis.

Într-un punct de vedere oferit „Ziarului de Iaşi“, managerul Costică Pânzaru admite discuţia cu medicul urolog, nu şi eventualele injurii sau ameninţări adresate acestuia. „Toate dosarele sunt aprobate. Singura problemă pe care am discutat-o cu domnişoara doctor pe care nici nu ştiu cum o cheamă este că are o problemă cu certificatul medical acordat de doi medici, de psihiatrie şi de medicină internă, când Domnia sa nu a putut să vină la Spitalul Paşcani. Pentru un certificat medical trebuie să consulţi un pacient, indiferent că este medic, cerşetor sau altceva. Dumneaei mi-a spus că vreau şpagă. Nu. Eu am fost obligat să consult dosarul pentru că am aprobat decizia de a participa la concurs, în calitate de manager“, a declarat dr. Costică Pânzaru.

Întreaga poveste aici