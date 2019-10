Dispută în jurul vaccinului antigripal achiziționat de stat. Nu este recomandat copiilor sub 3 ani

Vaccinul antigripal cumpărat de Ministerul Sănătății anul acesta nu se poate administra copiilor sub 3 ani, susțin unii medici. Asta, în condițiile în care programul naţional de imunizare gratuită cuprinde copiii de la 6 luni, până la 5 ani. Eficacitatea vaccinului tetravalent la copiii mai mici de 3 ani este pusă la îndoială de unii medici. Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal, cu 200.000 de doze în plus față de 2018.

Medicul infecționist Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balș a confirmat la Digi24 că vaccinul achiziționat de Ministerul Sănătății nu este recomandabil copiilor sub 3 ani. El a explicat că virusul gripal se schimbă în fiecare an și atunci, în acest an Ministerul Sănătății a mers pe varianta tetravalentă, ceea ce înseamnă că vaccinul e acum mult mai acoperitor. „E adevărat că prospectul ne spune că nu e recomandat pentru copiii sub 3 ani. Asta înseamnă următorul lucru: cei mai mulți vor putea să se vaccineze și știm că vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor peste 65 de ani, celor care au boli cronice și pentru personalul medical. (...) Trebuie să reținem că vaccinul antigripal de acum este cea mai bună variantă de tetravalent: surprinde două tulpini de virus gripal A, două tulpini de virus gripal B, adică avem șanse să prindem orice tip de virus gripal”, a spus dr. Marinescu.

Compania producătoare, pe baza unor studii foarte clare, recomandă sau nu recomandă vaccinul în cazul anumitor categorii de persoane. Probabil că studiile nu sunt suficient de aprofundate încât să existe o variantă foarte safe pentru copiii mici. În cazul celor cu vârsta cuprinsă într 6 luni și 3 ani probabil va exista în curând o variantă complementară, probabil administrabilă intranazal, a explicat dr. Adrian Marinescu.