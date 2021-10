Experiența COVID pentru o gravidă din București: „A fost o traumă. Nu am crezut că poate să fie atât de rău”

Medicii recomandă ferm femeilor însărcinate să se vaccineze împotriva COVID-19. Este cea mai bună apărare atât pentru ele, cât și pentru cei mici. Mai ales că, în sarcină, tratamentele clasice nu pot fi administrate.

Roxana este o bucureșteancă de 36 de ani, care acum șase luni a aflat că este însărcinată. După doar 3 luni, a fost diagnosticată cu COVID.



Roxana: Pentru mine, experiența COVID a fost o traumă. Pe lângă simptomatologia specifică, care n-a fost deloc ușoară, am stat cu inima la gură, din oră-n oră, pentru că nu știam cum va evolua boala. Am plâns când am văzut testul pozitiv, pentru că nu știam exact ce se poate întâmpla și primul lucru pe care l-am făcut a fost să iau legătura cum medicii.

A trecut prin momente cumplite.

Roxana: Nu am crezut că poate să fie atât de greu. Am avut o tuse cumplită. Mi-a fost foarte teamă, în permanență mă țineam cu mâna de burtă, pentru că îmi era teamă să nu se desprindă placenta, să nu se întâmple ceva. Tot ce îmi doream era să treacă perioada aia, să pot să ies din casă, să merg la medic, să verific care este starea bebelușului.

Roxana s-a simțit foarte rău, pentru că nu era vaccinată.

Vaccinarea gravidelor, recomandată de medici

Ana Maria Rotaru, medic ginecolog: 20% dintre gravide au apucat să se vaccineze, unele, în timpul sarcinii. Unele s-au vaccinat înainte și ulterior au rămas gravide. Până acum, evoluția lor este una favorabilă, atât ele, cât și feții sunt bine.

Specialiștii spun că vaccinul protejează atât mama, cât și copilul.



Claudia Mehedințu, prof. univ. dr - medic ginecolog: Vaccinul nu afectează fertilitatea, nici prezentă, nici viitoare. Mai degrabă boala Covid determinată de infecția cu SaARS-CoV 2 afectează fertilitatea, prin toate mecanismele pe care le produce în corp. Prin boală se produc o grămadă de fenomene inflamatorii și fenomene trombotice, care pot produce microtromboze la nivelul vaselor și al endometrului, este plăpumica unde se livrează sarcina, și astfel să fie afectată fertilitatea printr-o rată mai mică de implantare a sarcinilor.

Medicii recomandă gravidelor să se vaccineze și în perioada sarcinii, în orice trimestru.

