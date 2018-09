Femeia care s-a întors în țară să-și salveze fiica de 23 de ani

Transplantul de rinichi de la donator viu este singura soluție pentru tot mai mulți pacienți aflați pe listele de așteptare. La Iași, de la începutul anului s-au făcut 17 transplanturi, iar 10 s-au realizat cu rinichi donați de un membru al familiei. Ultimul caz este al unei tinere de 23 de ani care a primit un rinichi de la mama sa. Femeia muncește în Italia de ani de zile și s-a întors în țară ca să-și salveze copilul. În acest moment, peste 5.000 de români figurează pe listele de așteptare pentru toate tipurile de transplant.

Situația transplantului de rinichi a devenit alarmantă din cauza numărului foarte mic de donatori. Așa se face că o femeie, în vârstă de 48 de ani, a renunțat la un rinichi pentru a-și salva fiica. Tânăra era la un pas să ajungă la dializă.

„Mă simt minunat , e ca și cum aș fi născut a doua oară, asta este, donatorii care ar trebui să facă toată lumea, o altă șansă la viață”, spune Mariana Braur.

„Transplantul de la donatorul viu este important să îl susținem, este din păcate singura alternativă la scăderea numărului de donatori cadaverici”, spune dr. Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului Parhon Iași.

La momentul actual, România ar trebui să aibă o rată de 10 donatori la un milion de locuitori, însă țara noastră înregistrează o rată de doar 3,25 de donatori.

„Numai în regiunea Moldovei sunt 400 de pacienți care așteaptă operața salvatore. Medicii de la Spitalul Parhon din Iași spun că numărul acestora a crescut cu 50 față de anul trecut”, relatează Irina Volcovinski, jurnalist Digi24 Iași.

În România sunt peste 13.000 de pacienți care fac hemodializă, dintre care aproape jumătate necesită transplant. Și Liviu Iacob, un ieșean în vârstă de 55 de ani, așteaptă să primească un rinichi. Face de 7 ani de dializă, iar diagnosticul l-a primit în urmă cu 15 ani.

„Cam de vreo șapte ani, am fost chemat de două ori cam la diferență de un an, cam diferență de un an unul după altul. Nu am avut punctele necesare ca să fiu compatibil aproape sută la sută și am fost respins și tot așteptăm. După câte am observat eu, dacă într-o perioadă până în 50 de ani, maxim 55 de ani nu ai primit un rinichi, șansele să primești un rinichi sunt 15, 20 la sută”, spune el.

„Era important să nu înceapă dializa, dializa aduce după ea o sumedenie de efecte secundare asupra tuturor organelor și organismului în general și, ce mi se pare mie foarte important, degradează foarte mult calitatea vieții”, spune dr. Miruna Găină, medic primar urolog la Spitalul Parhon Iași.

Statistica arată că în România au fost prelevate organe doar de la 38 de donatori aflați în moarte cerebrală în primele 8 luni ale anului. În anul 2017 au fost în total 65 de donatori, iar în 2016, 124.

