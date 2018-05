Fumatul nu va mai fi principala cauză a cancerului. Obiceiul nesănătos care îi va lua locul

Obezitatea este asociată cu 12 tipuri diferite de cancer, conform unui important raport care include un set de recomandări pentru evitarea dezvoltării tumorilor, printre acestea numărându-se limitarea consumului de mezeluri şi înlocuirea cu apă a băuturilor care conţin zahăr, informează The Guardian.

FOTO: Shutterstock

Până la 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, susţine Fondul Mondial pentru Cercetări asupra Cancerului (World Cancer Research Fund - WCRF) care şi-a actualizat raportul privind cauzele răspândirii acestei afecţiuni, potrivit Agerpres.



Fumatul continuă să fie principala cauză a cancerului însă, potrivit WCRF, în câteva decenii obezitatea îi va lua locul în clasamentul cauzelor tumorilor în ţări precum Marea Britanie.



Pentru evitarea cancerului, stilul de viaţă modern nesănătos - şi promovarea alimentaţiei tip ''junk food'' - trebuie să înceteze, atrage atenţia WCRF. De asemenea, privitul la ecrane, fie că este vorba despre computerele de la locul de muncă sau de televizoarele de acasă, este nociv atât pentru adulţi cât şi pentru copii deoarece este o activitate sedentară, iar activitatea fizică are rol benefic pentru prevenirea tumorilor.



Mezelurile şi consumul unei cantităţi prea mari de carne roşie sunt asociate cu cancerul de colon şi alte tipuri de tumori. Băuturile care conţin zahăr pot contribui la îngrăşare. De asemenea, alcoolul este dens din punct de vedere caloric şi este asociat cu apariţia tumorilor la colon, sân, ficat, gură şi gât, esofag şi stomac.



În urmă cu zece ani, WCRF a identificat o asociere între obezitate şi şapte tipuri de cancer. În prezent, dovezile indică faptul că 12 tipuri de cancer sunt asociate cu obezitatea, se arată în raportul prezentat în cadrul celei Congresului european privind Obezitatea care se desfăşoară la Viena. Acestea sunt: cancerul de ficat, ovarian, de prostată (avansat), de stomac, oral, de colon, de sân (post-menopauză), de vezică, de rinichi, de esofag, de pancreas şi uterin.



Este imposibil de estimat câţi ani de viaţă ar aduce în plus un stil de viaţă sănătos, a precizat WCRF, însă un purtător de cuvânt a declarat: ''Ştim că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite şi că o alimentaţie sănătoasă, activitatea fizică zilnică susţinută şi menţinerea unei greutăţi corporale sănătoase sunt - pe lângă absenţa fumatului - cele mai importante modalităţi prin care se poate reduce riscul de cancer".



Conform WCRF, unul din şase decese la nivel mondial sunt cauzate de cancer.



În condiţiile în care din ce în ce mai multe ţări adoptă un stil de viaţă ''occidental'', prin reducerea activităţii fizice şi consumul ridicat de alimente nesănătoase, se estimează o creştere a numărului cazurilor de cancer.



În ritmul actual, numărul cazurilor de cancer la nivel mondial va creşte cu 58%, ajungându-se la 24 de milioane pe an în 2035.



Costul la nivel global al cazurilor de cancer, a precizat Fondul, ar putea ajunge la ''uimitoarea'' cifră de 458 miliarde de dolari până în 2030.