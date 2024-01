Guvernul anunță o creștere de 15% a salariilor din Sănătate până în vară. Sindicatele vorbesc despre un procent de 20% în 2024

Prim-vicepreşedintele Sanitas Iulian Pope a declarat joi că „în principiu” Guvernul a acceptat ca personalul din sistemul sanitar să aibă în acest an o creştere a salariilor cu 20%. Pe de cealaltă parte, Guvernul anunță că, după consultările de joi, „s-a căzut de acord asupra unei creșteri a fondului de salarii cu 15% pentru sectorul sanitar, majorare care ar urma să fie implementată în prima jumătate a acestui an”.

„Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astăzi, la Palatul Victoria, o rundă de consultări cu o delegație de reprezentanți ai Federației Sanitas, la care au participat, de asemenea, viceprim-ministrul Marian Neacșu, consilierii de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Carmen Orban și Minel Ivașcu, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Mihai Constantin, purtător de cuvânt al Guvernului.

Discuțiile au vizat cele două paliere ale revendicărilor comunicate anterior de reprezentanții Sanitas, și anume, necesarul de posturi în unitățile sanitare și salarizarea personalului din sistemul de sănătate.

În urma discuțiilor de astăzi cu premierul Marcel Ciolacu, s-a convenit asupra ajustării schemelor de personal și deblocării de posturi în urma unei evaluări a necesarului de personal, cu prioritate în spitalele universitare și în centrele spitalicești județene cele mai aglomerate. Această evaluare va figura, de altfel, pe agenda unei noi întâlniri ce va avea loc săptămâna viitoare și la care vor fi invitați manageri de spitale și ai centrelor spitalicești județene, conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și reprezentanți al ministerelor cu atribuții în această direcție.

În ceea ce privește revendicările salariale, s-a căzut de acord asupra unei creșteri a fondului de salarii cu 15% pentru sectorul sanitar, majorare care ar urma să fie implementată în prima jumătate a acestui an”, arată comunicatul Executivului.

Prim-vicepreşedintele Sanitas Iulian Pope a spus că principala cerere - creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar - a fost acceptată.

„În principiu, principala noastră cerere - creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar - a fost acceptată. Vor mai fi întâlniri pe cifre. A fost acceptată o creştere cu 20% pe fondul de salarii de bază. Vor mai fi întâlniri pe ceea ce înseamnă cifre.

Nu am terminat întâlnirile la nivelul Guvernului. Am stabilit un calendar. Ne vom întâlni săptămâna viitoare. De principiu am stabilit şi Guvernul a acceptat că în anul 2024 lucrătorii din sistemul sanitar vor avea o creştere de 20%”, a declarat Pope după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” s-a alăturat Sanitas şi a anunţat declanşarea acţiunilor de protest, primul demers fiind pichetarea Ministerului Sănătăţii în data de 1 februarie.

„Pentru a asigura nivelul maxim de eficienţă al acţiunilor de protest şi satisfacerea revendicărilor, Federaţia «Solidaritatea Sanitară» din România a semnat o înţelegere prealabilă cu Federaţia «Sanitas» din România, menită să conducă la un Acord privind desfăşurarea în comun a acţiunilor de protest, acestea incluzând organizarea şi desfăşurarea conflictului colectiv de muncă şi a grevei, respectiv a negocierilor cu Guvernul. Acţiunea comună a celor două federaţii reprezentative din Sănătate generează posibilitatea unei greve generale în acest sector şi obţinerea drepturilor solicitate pentru toţi angajaţii din sănătate”, informează un comunicat de presă al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”.

Potrivit sursei citate, principala revendicare se referă la creşterea salariilor de bază pentru toate categoriile de angajaţi din Sănătate „cu cel puţin 25%” pentru anul 2024, consecutivă acordării integrale a drepturilor salariale prevăzute de Legea nr. 153/2017.

„Programul acţiunilor comune ale celor două federaţii va debuta cu pichetarea Ministerului Sănătăţii în data de 1 februarie 2024, continuând cu alte proteste ce vor culmina cu declanşarea conflictului colectiv de muncă, respectiv a grevei. Acţiunile de protest vor fi continuate până la satisfacerea revendicărilor”, anunţă sindicaliştii.

Peste jumătate dintre membrii sindicatelor Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” au semnat deja pentru declanşarea conflictului colectiv de muncă şi a grevei generale, aproape 60% dintre ei asumându-şi totodată public intenţia de a participa la grevă, precizează sursa citată.

