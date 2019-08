Managerul de la Fundeni pleacă la un spital privat: "Nu poţi remunera corect un medic care practică o activitate medicală deosebită"

Plecare la nivel inalt din sistemul medical de stat. Managerul de la Fundeni pleacă la un spital privat după opt ani la conducerea Institutului Clinic şi acuza lipsa de interes şi de bani din partea ministerului pentru funcţionarea spitalului.

Carmen Orban a declarat la Digi24 că plecarea sa are legătură cu viaţa privată şi că a primit promisiuni pentru construirea unui spital nou: "Demersurile au început, văd speranţă".

Ea a spus că, totuşi, "legislaţia actuală şi anumite cutume sunt frână în posibilitatea unui manager de spital de a dezvolta": "E foarte greu cu angajările, nu poţi remunera corect un medic care practică o activitate medicală deosebită versus un medic care nu e atât de devotat sistemului. Legea nu îmi permite să recompensez cum se cuvine medicii care fac mai mult în sistemul de stat decât alţii. Sunt propuneri legislative, am încercat şi am vorbit la toate nivelele şi cu toţii au fost de acord că trebuie făcute anumite modificări legislative, am văzut interes din partea tuturor".

Carmen Orban a ameninţat încă de anul trecut că va părăsi sistemul dacă Ministerul Sănătăţii nu va face paşi concreţi pentru construirea unui nou spital.

Carmen Orban, în toamna anului trecut, într-un interviu realizat de jurnalistul Digi24 Carla Tănasie: Carmen Orban: Este un spital vechi de 60 de ani. Evident că are o infrastructură învechită, această clădire în care ne aflăm este o clădire cu risc seismic ridicat şi în care orice investiţie s-ar face eu cred că este absolut irosită pentru că toate sunt cârpeli.

Reporter: Spuneţi-mi cât timp veţi mai putea continua cu aceste cârpeli?

Carmen Orban: Eu o să continui atâta timp cât o să am speranţa unui spital nou. Este această clădire un risc şi pentru mine personal care am biroul în această clădire, pentru toată lumea. Este un risc major pentru toată lumea pentru două spitale cel puţin pentru că în această clădire sunt două spitale. Eforturile se traduc şi în bani. Vorbim de o clădire veche, vorbim de riscuri mari de infecţii asociate, pentru că pot fi infecţii fungice de la toalete, din pereţi.

