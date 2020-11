Managerul Spitalului “Victor Babeș”: După 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări

Emilian Imbri, managerul Spitalului “Victor Babeș” din Capitală, nu consideră că vor fi multe decese în decembrie din cauza Covid, raportat la rata de mortalitate asociată acestei afecțiuni. El spune că după jumătatea lunii numărul infectărilor cu coronavirus va începe să scadă.

“Vor fi decese, dar nu vor fi mulți. Nici acum nu sunt mulți. Doar că ne pare rău pentru că există. Ei nu depășesc rata de mortalitate specifică acestor afecțiuni.

Și în decembrie o să avem un număr ridicat de infectări. Sunt convins de asta. Eu speram ca în decembrie să mai scadă un pic.

Sigur că în decembrie ne gândim că o să apară și primele cazuri de gripă. Eu sunt mult mai liniștit vis-a-vis de cazurile de gripă sezonieră, sigur virusul va sta locului: câți au apucat vaccinul antigripal s-au vaccinat, vor prinde și seriile următoare și se vor vaccina rapid, plus măștile, plus fereala, plus că au intrat în carantină foarte multe localități și probabil vor mai intra, sigur că și vânzoleala va fi mult mai puțin evidentă și sigur vă spun, o să vedeți, după 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări. Ne dorim asta și ar fi obligatoriu, pentru că foarte greu facem față acum”, a declarat Imbri, la Digi24.

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a declarat, marți seara, la Digi24, că „vom avea nişte cifre pe mortalitate extrem de mari pentru această lună şi, dacă lucrurile continuă în această direcţie, şi decembrie va fi o lună în care vom plânge mult”.

