Dr. Beatrice Mahler: Dacă lucrurile continuă în această direcție, și decembrie va fi o lună în care vom plânge mult!

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, spune că nu se simte nicio îmbunătățire a situației epidemiei de COVID, ba chiar, în ultimele zile, lucrurile sunt chiar mai grave, iar în spitalul pe care îl conduce se simte nevoia mai multor locuri de terapie intensivă. „Vom avea nişte cifre pe mortalitate extrem de mari pentru această lună şi, dacă lucrurile continuă în această direcţie, şi decembrie va fi o lună în care vom plânge mult”, a avertizat Beatrice Mahler, marți seara, la Digi24.

„Este o situație care parcă ne sufocă de la o zi la alta, e un corset în care parcă am intrat și nu mai găsim soluții”, a mărturisit medicul.

„Lucrurile sunt cel puțin la fel de grave, poate chiar mai grave, aș spune, în ultimele zile, pentru că în acest moment, și locurile din secție sunt ocupate în primele minute după externarea pacientului. Practic, acceptăm pacienți care știm că vor veni - solicitați de DSP pentru internare cu stare gravă - pe locurile pacienților care vor fi externați și pacienții care vin de la domiciliu cu stare generală alterată sunt cu adevărat problematic pentru noi de a găsi un loc pentru ei”, a explicat Beatrice Mahler.

„Problema e că acum în secția COVID lucrurile sunt extrem de delicate. În acest moment, noi am mărit capacitatea secției și cu toate acestea, toate paturile se ocupă și nu știm, în fiecare seară, unde vom găsi soluții pentru pacienții care vor veni peste noapte. Este extrem de dificilă garda și situația”, a arătat managerul Institutului „Marius Nasta”.

Pacienți cu test inițial negativ se pozitivează la câteva zile de la internare

Ea a relatat că și pacienții care vin de la domiciliu cu alte tipuri de patologii, din cauza transmiterii comunitare intense, devin pozitivi după internare, după câteva zile, chiar dacă se internează inițial cu test negativ. De vină este transmiterea comunitară intensă, care afectează inclusiv personalul medical.

„Este o transmitere comunitară intensă și această transmitere comunitară, pe lângă pacient, o resimțim și la personalul medical, pentru că și aici avem cazuri de îmbolnăvire, dar nu prin transmitere în cadrul spitalului. Sunt familii bolnave și e și normal ca persoanele care lucrează în sănătate și trăiesc în aceste familii să aibă probleme de sănătate. Din păcate, suntem loviți din multe direcții și este un moment greu, dificil și nu văd să meargă într-o direcție care să fie pozitivă, favorabilă pentru pacienții noștri”, a spus Beatrice Mahler.

Bolnavi care nu mai au loc la terapie intensivă

Managerul Institutului Nasta spune că în acest moment, spitalul are 60 de pacienți COVID cu forme severe internați pe secție, deși o mare parte dintre ei ar avea nevoie de terapie intensivă, însă nu sunt locuri disponibile.

„Începem cu metodele de ventilație pe care le avem pe secție și vă spun sincer că la fiecare moment evaluăm pacienții din terapie intensivă și pacientul care are cea mai mare nevoie primește un loc în terapie intensivă. De aceea, eu pot să spun cu siguranță că dacă am avea mai multe locuri în Terapie intensivă, numărul pacienţilor din terapie intensivă ar fi mult mai mare. În acest moment avem 60 de pacienţi cu forme severe în secţie, din care o parte, o mare parte, ar putea să beneficieze de asistenţă în Terapie Intensivă, unde nivelul de evaluare şi de suport este net diferit. Însă în acest moment ne descurcăm cu ce avem şi încercăm să facem tot ce putem pentru pacienţii noştri. Nu înseamnă că nu primesc tratament, toţi sunt îngrijiţi, dar cu siguranţă lucrurile ar sta altfel dacă am avea mai multe paturi în Terapie Intensivă”, a dezvăluit medicul.

Mortalitatea este în creștere

„Pe mine mă îngrijorează, dacă mă uit pe cifrele zilnice, mortalitatea, care este în creştere şi pe care o vedem şi noi că a crescut la un nivel îngrijorător, inclusiv la pacienţii internaţi, ceea ce înseamnă că formele care ajung ajung şi foarte târziu, ajung şi foarte decompensaţi, forme severe, cu mortalitate crescută. Vom avea nişte cifre pe mortalitate extrem de mari pentru această lună şi, dacă lucrurile continuă în această direcţie, şi decembrie va fi o lună în care vom plânge mult”, a declarat Beatrice Mahler referitor la necesitatea unei carantinări a Bucureștiului.

Testele rapide antigen sunt necesare

Beatrice Mahler a fost întrebată și ce părere are despre testele rapide antigen, care inițial au fost respinse de autorități ca fiind nesigure. Managerul este de părere că ele sunt utile, pentru o diagnosticare rapidă a pacienților, chiar dacă trebuie confirmate ulterior și prin metoda Real Time PCR.

„Testele rapide antigen trebuie utilizate și trebuie introduse în metodologia de diagnostic a infecției cu SARS-CoV-2. Și în spital, atunci când avem un pacient simptomatic, cu clinică sugestivă de infecție SARS-CoV-2, cu antigen pozitiv, el se confirmă prin metoda Real Time PCR. Ar fi un real ajutor pentru diagonosticul pe care vrem să-l facem rapid, pentru izolarea cazurilor, pentru managementul cazurilor ușor simptomatice și până la urmă, și pentru managementul pacienților care pot să beneficieze de acest diagnostic cu serviciul de ambulanță care le bate la ușă și care știu să-i direcționeze către un spital COVID sau unul non-COVID. Este un real ajutor de care ar trebui să profităm cu toții și sunt convinsă că am avea rezultate bune”, a spus Beatrice Mahler.

Ea a adăugat că spitalul pe care îl conduce a achiziționat teste antigen încă din luna octombrie, iar la pacienții care au avut clinică sugestivă de COVID, testele au ieșit pozitive, rezultatele fiind confirmate ulterior și de testul Real Time PCR.

