Medicul Bob Djavan: Dacă oamenii nu au încredere în sistemul de sănătate, de vină sunt furnizorii de servicii medicale și politicienii

Reputatul medic urolog și profesor universitar, Bob Djavan, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Digi24 despre viitorul medicinei. Directorul unui spital cu vechime și renume din Austria a afirmat că pandemia de COVID-19, cu toate că a întârziat tratamente importante, a scos ce e mai bun din oamenii de știință și specialiști.

Cunoștințele noi despre imunitate și roboții din ce în ce mai folosiți în chirurgie îi vor ajuta pe medici să obțină rezultate bune într-un timp record. Cât despre turismul medical, depinde de politicieni dacă vor exista investiții pentru ca românii să redescopere încrederea în propriul sistem medical.

Cezara Scutari - jurnalist Digi24: Care sunt operațiile asistate de roboți practicate acum și cum îi ajută pe pacienți?

Prof. Dr. Bob Djavan - medic urolog: Operațiile asistate de roboți au revoluționat medicina. Robotul ne ajută să facem mai multe operațiuni fine. Imaginați-vă un ceasornicar. Dacă el lucra doar cu degetele sale, nu ar fi putut realiza niciun ceas. Robotul ne ajută printr-o tehnologie foarte evoluată în imagistică și în partea digitală, să avem o viziune foarte clară a unor detalii mici, atomice. Și datorită posibilității de predare, ceea ce e foarte important pentru rezidenții de la Chirurgie și, în plus, pentru documentarea operației.

Cezara Scutari - jurnalist Digi24: Un alt subiect pe care aș vrea să îl discutăm este fenomenul multitudinii de români care pleacă în țări precum Turcia, Italia, Austria pentru tratamente medicale. Care este evoluția acestei situații?

Prof. Dr. Bob Djavan - medic urolog: Oamenii au tendința să nu aibă încredere în propriile sisteme medicale. Vin ca un profesor universitar, ca un prieten, ca un coleg în România de peste 20 de ani. Pot spune că medicina și nivelul medicilor este foarte înalt în România. Pot afirma cu ușurință că nu este nevoie să călătoriți.

Dacă turismul medical devine patologic, adică oamenii nu au nicio încredere în sistemul lor de sănătate, atunci nu trebuie să dai vina pe doctori, trebuie să dai vina pe furnizorii de servicii medicale și pe politicieni.

Cezara Scutari - jurnalist Digi24: Au trecut trei ani de pandemie de COVID. Cât de mult s-a schimbat totul și cum sunt afectate în continuare țările, mai ales România?

Prof. Dr. Bob Djavan - medic urolog: Există pretutindeni deficite de medicamente, fapt ce mă întristează și mă deranjează în cazul pacienților cu cancer. Din nefericire, nu văd o soluție, în afară de intervenția politicienilor europeni. (...) În 2023 nu trebuie să existe nicio lipsă de medicamente pe continentul european.

Cezara Scutari - jurnalist Digi24: Ce ne puteți spune despre starea de sănătate a pacienților în România și din Europa? Se înrăutățește sau nu?

Prof. Dr. Bob Djavan - medic urolog: Cred că îngrijirea medicală este la fel, doar că acum plătim nota pentru pandemia de coronavirus, fapt ce înseamnă o întârziere a tratamentului, a diagnosticului. Acum vedem stadii mai avansate ale cancerului și ale altor boli, ceea ce nu s-a întâmplat de mulți ani.

Cezara Scutari - jurnalist Digi24: La ce să ne așteptăm în următorii ani de la medicină în general?

Prof. Dr. Bob Djavan - medic urolog: Coronavirusul a fost un război pentru oameni și pentru medicină, fapt ce a scos la iveală ce e mai bun de la mulți savanți și de la instituții. Cred că am învățat mult, am primit un impuls să învățăm mai mult de la sistemul imunitar, cred că imunoterapia, care cred că e cheia pe viitor a tratamentului de cancer, are o evoluție rapidă din cauza pandemiei.