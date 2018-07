Motivul pentru care România este pe locul 1 în Europa la mortalitate infantilă

În România mor, anual, 1.500 de copii cu vârste mai mici de un an. Alţi 2.000 au mai puţin de cinci ani. Sunt cifrele care menţin ţara noastră pe primul loc în clasamentul mortalităţii infantile din Europa. Cele mai multe cazuri de deces sunt în zonele rurale.

Pacient: Să ne bage şi pe noi în seamă să nu ţi mai dea cu uşile în nas

Medic: Problema noastră nu este să asigurăm accesul lor la noi, problema noastră este să rezolvăm persoanele care ne accesează.

Pacient: Am fost prima dată, mi -au cerut bani şi am renunţat.

Nu de puţine ori această renunţare, înseamnă renunţare la viaţă, pentru că multe mame sunt bolnave şi pentru nu îşi fac controalele, nu ştiu că îşi pun copiii în pericol.

Județele cu cele mai multe decese ale nou-născuților sunt cele sărace: Dolj, Vaslui, Vâlcea. Accesul mamelor la serviciile medicale tinde spre zero. Una din cinci femei însărcinate nu a mers niciodată la un medic specialist. Am vorbit şi noi cu Ioana. Nu a mers la medic pentru că nu a avut bani, așa că i-a rămas un singur lucru de făcut.

Ioana Cocoş, pacient: Mă rugam la Dumnezeu, ce să fac? Timp de 9 luni nu am fost niciodată . Dacă eu mă simt bine şi văd că nu am probleme, nu mă duc, că nu am nici bani şi trebuia să mai şi plăteşti o consultaţie Și banii m-au făcut ca pe timpul sarcinii să-mi fac un control, neajunsurile te aduc în starea în care nu poţi să te duci să- ţi consulţi un copil. Cine ne face o consultaţie pe gratis? Nu te bagă nimeni, te duci la uşă, acolo stai până seara. M-am gândit că se poate ajunge şi la mari riscuri. Dacă aveam, mă duceam de la 2 luni. Ar trebui să facă mult mai mult , mor mulţi copii.

Cumnata mea chiar a avut băieţelul la plămâni răcit . Dacă nu avea în momentul ăla bani, dacă nu lua alocaţia ce se putea întâmpla? Sta cu el acasă. Sta, pentru că nu ai. Mă duc în spital, dar şi când mă duc cu ce rost, când eu nu am un 5 mii să-i bag la asistentă că toţi în ziua de azi se uită să le bagi. Nu pun problema: ea o avea serviciu? Eu nu aş mai face copii pentru că e foarte greu.

Nu avem posibilitate, nu avem bani, nu te bagă nimeni în seamă. Unde te duci auzi asistenta: ceva pe gentucă sau pe la buzunar, nu ai? Nu am doamnă, de unde să am? Ei, atunci mai aşteaptă că mă duc la alţi pacienţi. Mi s-a întâmplat aşa ceva, de atunci am zis că nu mai fac copii câte zile oi avea.

Elena Ghiră nu este de aceeași părere. Are 3 copiii de 5 ani, 3 ani și un an. Nici ea nu a fost controale de specialitate. A riscat viața celor 3 copiii ai săi, tot din lipsă de bani.

Reporter: Cum ai făcut în perioada sarcinii să mergi la medic?

Elena Ghiră: Doar la al de familie. În rest, la doctor la Craiova, nu.

Reporter: De ce?

Elena Ghiră: Pentru că nu au fost bani. Controalele, ba îţi mai dădea şi tratament, de aia.

Reporter: Şi nu ai fost deloc, la un medic specialist?

Elena Ghiră: Nu , la niciunul.

Reporter: Şi nu ţi-a fost frică ? La primul nu am avut nicio problemă. După aia am spus că poate o să am probleme, am zis ce o fi.

Reporter: Ştii că analizele astea ar trebui să fie gratuite?

Elena Ghiră: Păi aşa spun, dar când te duci, nu. Eu am vrut să le fac, dar dacă nu am avut posibilitate... Am fost prima dată, mi -au cerut bani şi am renunţat.

Reporter: Ce faceţi dacă îi e rău copilului?

Elena Ghiră: Eu am fost de fiecare dată la spital cu el, când au fost probeme. Şi răcit şi temperatură a avut mare.

Reporter: Unde la spital?

Elena Ghiră: La numărul 3.

Reporter: E departe?

Elena Ghiră: Este.

Reporter: Şi cu ce mergi?

Elena Ghiră: Am fost cu salvarea după jumătate de oră.

Singurul medic la care pot merge este cel de familie și la asistentul medical din comună. Nu pot să le ajute însă decât cu vorbe.

Marin Badea, asistent medical: Nu am dotările necesare. Singura... cu ce pot eu să le ajut, le ajut cu nişte discuţii individuale sau în grup, cu metode de contracepţie, le explic ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Atâta timp cât nu avem contraceptive la medicul de familie, totul rămâne o simplă discuţie pe care o purtăm cu mamele. Un termometru, un stetoscop şi astea le avem, dar alte dotări mai mari, nu. Iar ca deplasare, mă deplasez cu maşina personală, pe unde se poate circula, când nu se poate circula cu maşina, luăm cizmele în picioare şi o luăm prin nămoale.

Reporter: De ce cu maşina personală?

Marin Badea, asistent medical: Pentru că nu ne asigură nimeni mijloc de transport şi nici finanţare pentru maşina personală. La ţară aici, în mediul rural situaţia este foarte grea. Noi stăm în mijlocul lor, încercăm să le explicăm, încercăm să i ajutăm pe cât putem.

Dumnezeu ne mai poate ajuta, le mai poate ajuta, că în rest n-au niciun fel de posibilităţi materiale. Sunt mulţi care muncesc de pe o zi pe alta, trăiesc de pe azi pe mîine, bani să mergă cu copilul la control nu au.

Doru Pană, medic ginecolog: Pe vremuri exista medicul de familie care era în mediul rural, era plătit de stat, existau case de naştere care erau cu moaşe şi cu un medic ginecolog care supraveghea activitatea şi care superviza toate gravidele din teritoriu, acum aşa ceva nu mai există. Sunt spitale comunale care s-au desfiinţat, sunt spitale orăşeneşti care s-au desfiinţat din cauza faptului că nu sunt rentabile şi că nu pot să strângă bani de la Casa de Asigurări ca să funcţioneze.

Este o problemă pe care nu poate să o rezolve sistemul medical, ci trebuie rezolvată la nivel social. Problema noastră nu este ca medici, ca sistem medical, problema noastră nu este să asigurăm accesul lor la noi, problema noastră este să rezolvăm persoanele care ne accesează.

Suntem pe primul loc în Europa la mortalitatea infantilă pentru că avem zone rurale care sunt, ca să zic aşa, lipsite de orice fel de civilizaţie. Sunt zone rurale în care nu există apă curentă, curent electric, sunt zone rurale în care oamenii dacă n-au curent, n-au apă, sincer, nu ştiu din ce trăiesc, din ajutoare sociale, sunt oameni care nu ştiu carte, nu ştiu să citească.

Mamele din România rurală sunt practic abandonate. 6% dintre ele nu au mers nici măcar la medicul de familie, iar 9% nu au ajuns la un medic specialist. O altă problemă este că 25% dintre ele nu au asigurare medicală.

Cornelia Paraschiv, manager program „Mame pentru viaţă. Viaţă pentru mame”: Există anumite bariere pe care femeile din mediul rural le întâmpină în accesarea serviciilor şi ele sunt legate nu numai de lipsa de informaţii, dar şi de lipsa mijloacelor de acces la serviciile de proximitate din clinici şi din spitale şi din păcate, la bariere legate de discriminare de stigmă, pe criterii economice, pentru că de multe ori aţi văzut că ele nu pot beneficia de serviciii gratuite, fie că le sunt condiţionate, fie că chiar le sunt cerute sume de bani, fie că sunt trimise în sistemul privat, unde nu îşi permit să meargă.

Din păcate, în România din 186 de mii de naşteri, câte au fost în 2015 de exemplu, aproape 40 de mii de femei nu ajuns niciodată la medic înainte de naştere. Prima lor prezentare a fost direct la maternitate să nască. Mortalitatea maternă este pe seama sarcinilor cu risc care sunt sarcinile la minore, un fenomen foarte clar în România, pentru că în România vorbim de 26 de mii de sarcini la minore pe an.

Suntem pe primul loc la mortalitatea maternă în Europa, din păcate, este o mortalitate care este de mai mult de doua ori şi jumătate mai mare faţă de media UE şi ca o comparaţie, noi am dat întotdeauna comparaţii cu ţări care sunt similare ca şi dezvoltare economică. De 3 ori mai mare în România este mortalitatea faţă de Bulgaria, de 10 ori mai mare faţă de Polonia.

În România practic, mamele au dreptul la controale gratuite, la analize medicale, la ecografii gratuite, deci conform legii. Ideea este că nu se aplică legea, practic drepturile acestor mame nu sunt respectate, deci ar trebui să respectăm mama, să respectăm dreptul ei şi al fătului la viaţă şi la sănătate.

În timp ce numărul copiilor care mor la naștere sau înainte de naștere crește, Ministerul Sănătății încă nu știe ce are de făcut.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: Avem aceste echipe care au pornit în țară în locurile fierbinți. Analizăm și luăm măsuri extrapolând la nivelul țării, dar vrem să știm exact ce avem de făcut.

