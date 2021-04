Nefrectomii de înaltă complexitate realizate minim invaziv la Spitalul Clinic SANADOR

În cadrul Departamentului de Urologie SANADOR sunt abordate intervenții urologice de mare complexitate, cu ajutorul unor echipe medicale de prestigiu, cu o bogată experiență în chirurgie minim invazivă și cu rezultate remarcabile, conectate în permanență la cele mai recente și moderne protocoale terapeutice internaționale.

Conf. Dr. Constantin Gîngu, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, este recunoscut pentru talentul său chirurgical inegalabil în cadrul unor intervenții urologice complexe, cum sunt și nefrectomiile. Nefrectomia (excizia parțială sau totală a rinichiului) este frecvent indicată ca modalitate de vindecare chirurgicală pentru tumorile renale maligne și poate fi realizată unilateral sau bilateral.

Printre intervențiile de nefrectomie de mare complexitate se numără și acela al unui pacient ajuns la SANADOR după ce i se spusese că există riscul să își piardă singurul rinichi, din cauza unei tumori de 7 cm pe rinichi unic congenital. „L-am găsit pe Conf. Dr. Constantin Gîngu într-un moment greu, după ce am ajuns la Urgențe și am primit vestea că am o tumoră de 7 cm pe rinichi unic congenital. Mi se spusese că, dacă nu se poate scoate tumora, scoatem rinichiul cu totul și voi face dializă la 3 zile pentru tot restul vieții”, povestește Ilie.

Tratamentul conservator a fost reprezentat de nefrectomie parțială dreapta, realizată de echipa condusă de Conf. Dr. Constantin Gîngu, prin intermediul căreia s-a reușit păstrarea funcției renale în parametri normali, astfel încât pacientul să se poată bucura de o recuperare totală, fără a necesita ulterior dializă.

„Am trecut cu bine prin operație – o nefrectomie parțială – iar domnul conferențiar mi-a salvat rinichiul. Funcția renală este normală și nu fac dializă! O săptămână mai târziu, am ajuns acasă, sănătos. Revin pentru controale la fiecare 6 luni și totul este în regulă.”

Un alt caz de succes este cel al lui Liviu, 65 de ani, care a suferit o nefrectomie parțială stângă prin abord laparoscopic, la Spitalul Clinic SANADOR, pentru diagnosticul de cancer renal. Liviu a prezentat o tumoră Grawitz – carcinom renal cu celule clare, cea mai frecventă tumoră renală malignă a adultului. La câteva luni după nefrectomie, a fost necesară și o intervenție conservatoare pe rinichiul drept, de această dată pentru a îndepărta un chist renal Bosniak IV, de asemenea malign. Intervențiile de înaltă complexitate pentru excizia ambelor tumori au fost realizate de echipa medicală condusă de Conf. Dr. Constantin Gîngu. Pacientul este în prezent monitorizat periodic prin investigații CT, cu rezultate foarte bune.

