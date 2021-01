Medicii atrag atenția că în ultima vreme apar tot mai mulți pacienți cu vârste sub 18 ani infectați cu noul coronavirus. Spun că începe să se vadă efectul socializării din timpul sărbătorilor de iarnă. O particularitate îngrijorătoare în cazul copiilor este că a crescut foarte mult numărul celor care au complicații după infectarea cu virusul, adică acel sindrom rar, PIMS. Digi24 a mers la Spitalul „Victor Gomoiu” din Capitală pentru a vedea situația de acolo și așa a aflat de povestea unui copil care s-a infectat de două ori și care, din cauza vârstei, nici nu se poate vaccina.

Spitalul „Victor Gomoiu” din Capitală este spital suport COVID. Medicii spun că de când a început pandemia au avut doar două săptămâni în care secția a fost aproape goală. Acum, numărul pacienților este din nou în creștere.

- În momentul ăsta, numărul lor este mai mare, da, secția este plină, spune unul dintre medicii de la Spitalul Gomoiu.

- Care ar fi explicația că sunt mai mulți?

- Contagiozitatea e mai mare, oamenii au început să aibă contact mai mult unii cu alții. După sărbători, cred că au început să se întâlnească mai mult, a fost Moș Crăciun, se simte, adaugă un alt cadru medical.

- Cel mai mic este până într-o lună de zile, 12 zile are, de fapt, și cel mai are are undeva la vreo 4 luni, până în momentul de față, spune medicul din secția COVID. Un singur pacient de 17 ani, el este veteran, dacă pot să spun așa. Și este și cel mai grav, adaugă doctorița.

Mihai s-a reinfectat după o lună

Adolescentul de 17 ani este pentru a doua oară internat cu COVID-19. Are și o boală autoimună care-i complică starea de sănătate. Prima dată s-a infectat anul trecut, la începutul lunii noiembrie. A fost internat, s-a vindecat și s-a întors din nou pozitiv în decembrie.

- Cum te simți? îl întreabă doctorița.

- Bine, spune băiatul.

- Mai bine ca ieri?

- Da.

- Bravo! Te supără ceva, te doare ceva?

- Nu.

- Deci, din ce în ce mai bine, îi spune doctorița mamei. Mâine facem analize, repetăm și CT-ul pulmonar.

Asistenta care de două luni își îngrijește propriul copil

„A fost un caz deosebit, rar întâlnit în România”, ne explică doctorița.

Mihai este un copil puternic. Luptă de 2 luni cu virusul. Suferă și de o boală autoimună. Mama lui este asistentă la Spitalul Militar din Capitală, în secția COVID. De două luni își îngrijește propriul copil.

„Acum mă simt mai bine, mult mai bine. Prima oară când am venit, mă simțeam foarte rău, eram foarte amețit, nu mă simțeam bine deloc și aveam o stare foarte proastă, dar acum, fiind sub tratament, mă simt mult mai bine și sper să fiu bine. Aștept să plec acasă, dar până nu mă fac bine, nu vreau să plec”, spune băiatul.

„Este o boală imprevizibilă, acum pari să fii bine, după care apar recăderi, iar la el cred că acest lucru s-a produs. Am constatat acasă a doua zi că îi lipseau gustul și mirosul și i-am menționat acest lucru doamnei doctor, au apărut și niște dureri foarte puternice în zona sternului. Atunci doamna doctor s-a gândit să-i repete testul și s-a repozitivat”, povestește mama.

„Nu trebuie să ignorăm această boală, pentru că, practic, mulți dintre noi asta fac”, adaugă femeia.

„Consider că vaccinarea ar fi o măsură importantă atât în combaterea, cât și în răspândirea acestei pandemii”, spune asistenta medicală.

Cum poate fi protejat Mihai

Marinela Militaru urmează să se vaccineze, însă fiul ei, Mihai, nu va putea, deoarece corpul lui nu se apară de boală și nu produce anticorpi. Va putea fi însă protejat de toate persoanele din jurul lui care se vaccinează.

„Are o boală care nu permite crearea de anticorpi, o boală rară, într-adevăr”, explică Claudina Cobzariu, medic infecționist. „Cei care ar vrea să se vaccineze și nu pot, din păcate, trebuie să aibă prevenție maximă și cei care ar putea să se vaccineze ar trebui să se vaccineze”, spune medicul.

Mama: „Nu vrem să ajungă niciun copil în situația noastră, niciodată!”

Mihai și-a petrecut sărbătorile de iarnă în spital, la fel și ziua de naștere.

„Nu vrem să ajungă niciun copil în situația noastră, niciodată!”, spune mama. „Mai avem o surioară de 6 anișori, care așteaptă cu nerăbdare să ajungem acasă. Și-a făcut, practic, un calendar și numără zilele, întreabă când vine acasă, pentru că avem două luni...”, povestește femeia, copleșită de emoție.

„Sunt împărțită în două”, mărturisește ea. „Dar important este să fie el bine acum și vom ajunge și acasă, la surioară. Știe că e ziua lui, i-a făcut o surpriză pe care i-o va arăta când va ajunge acasă, un mesaj cu Bine ai venit, și își dorește să nu mai plece niciodată nici el, nici mami la spital”, spune Marinela Militaru, gâtuită de lacrimi.

Sindromul post-COVID la copii, o tendință îngrijorăoare

La Spitalul „Victor Gomoiu” au fost tratați, de la începutul epidemiei și până în prezent, aproximativ 50 de copii cu COVID-19 și alți 50 cu sindrom post-COVID.

Este lucrul care îi îngrijorează pe medici. Spun că deși copiii fac forme ușoare ale bolii, ei trebuie supravegheați de părinți, pentru că o parte dintre ei dezvoltă, la câteva luni după boală, un sindrom rar. Organele lor se inflamează și ajung în stare gravă la spital.

„La ora actuală, avem cazuri de sindrom multisistemic inflamator pediatric internate în spital. Sunt mult mai multe decât ne-am așteptat”, spune un medic de la „Victor Gomoiu”.

De ce se îmbolnăvesc bebelușii

„După sărbători au început să fie din ce în ce mai multe cazuri, iar acum, paradoxal față de statistica națională, care ne arată, totuși, puține cazuri, copiii sunt mulți. În garda de 2-3 ianuarie, am avut 5 pacienți pozitivi”, povestesc cadrele medicale de la „Gomoiu”.

„Cred că o să vină din ce în ce mai mulți. Acum se pare că încep să reapară cazurile din cauza întâlnirilor în familie, de obicei părinții care socializează cu alte persoane și merg la serviciu se infectează și aduc acasă și transmit mai departe virusul, din păcate la copii. Foarte mulți, marea majoritate, au fost (bebeluși - n.r.) de câteva luni. Asta e inadmisibil!”, arată Claudina Cobzariu, medic infecționist.

Medicii spun că putem evita infectarea copiilor, în special a celor foarte mici, care sunt mai vulenerabili, dacă respectăm câteva reguli simple.

„Părintele care are în grijă copilul să nu aibă contacte cu prea multe persoane; spălat frecvent; să nu pupe copiii pe mâini, pe față - întâlnesc foarte des dorința de a-i pupa și noi avem virusul și bacterii în cavitatea bucală și transmitem mai departe; să poarte masca în jurul copiilor, mai ales în cazul nou-născuților”, spune Claudina Cobzariu.

În România, aproape 40.000 de copii s-au infectat până acum cu noul coronavirus.