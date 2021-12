Scăderea infectărilor cu COVID-19 aglomerează spitalele. De data aceasta, pacienții nu sunt infectați cu noul coronavirus. Sunt pacienții cronici, ale căror operații au fost amânate în perioada de vârf a valului 4. Medicii spun că au deja liste de aşteptare.

Teoretic, toţi bolnavii au dreptul la tratamente în spitale, însă pandemia a forțat medicii şi autorităţile să amâne operaţiile care nu erau urgente. Aşa s-a ajuns ca pacienţii să ţină legătura cu medicii telefonic. Și tratamentul tot așa l-au primit. Acum, când spitalele nu mai sunt sufocate de pacienții COVID, s-au umplut cu cei cronici.

„Tratamentul cu pastile a avut repercusiuni”

Alexandra are ambii părinţi bolnavi.

„Este foarte dificil ca un pacient cronic să ajungă într-unul din spitalele bucureștene. Părinții mei sunt amândoi bolnavi cronici, persoane în vârstă, tatăl meu în mod special. Săptămânal aproape facem drumuri la trei spitale din București și este foarte, foarte dificil. Deja vorbim de aproximativ doi ani de zile de când accesul este restricționat în spitale. Noi mergem pe secții foarte grele. Mă întâlnesc săptămânal cu foarte mulți pacienți foarte bolnavi și care nu au, din păcate, nicio șansă în afara tratamentului acela periodic, săptămânal sau zilnic, pe care trebuie să-l facă în spital. Tatăl meu face un tratament perfuzabil săptămânal, tratament pe care luni de zile nu a putut să-l facă în spital. Din fericire, a putut să-l suplinească cu niște pastile, dar acel tratament cu pastile a avut repercusiuni în altă direcție. Efectele nu au fost aceleași și au dat naștere aceste pastile altor probleme de sănătate. Dar alți pacienți nu au această posibilitate”, povestește Alexandra.

Medic: „E absurd să ținem paturi goale în așteptarea valului 5”

„A fost o perioadă grea și psihic, că nu mai terminăm odată cu această pandemie. Noi vrem să tratăm pacienții care sunt de specialitatea noastră. În acest timp, suntem blocați de anumiți pacienți care sunt în stare foarte gravă veniți la spital, de care ne ocupăm și noi. N-au fost numai pacienți COVID, ci și asociați cu alte boli. Ne-am ocupat de acești pacienți în continuare. Acest lucru bloca cumva activitatea noastră”, spune dr. Andrei Chuaibi, medic urolog.

„Sperăm ca indiferent de valurile care vor urma, pentru că vor mai urma, să mergem în zona mixtă. Acum avem mai puțin de 20 de pacienți internați, în condițiile în care zona maximă era de 100-150 de pacienți. E absurd să ținem 130 de paturi goale în așteptarea valului 5 și avem sprijinul major al DSP-ului”, arată Victor Cauni, managerul Spitalului „Colentina” din București.

Poveștile pacienților care nu s-au putut trata din cauza COVID

În timp ce la uşile medicilor sunt pacienţi care vin la consultaţii să vadă cum a evoluat boala lor, în saloane sunt alţii care aşteaptă să fie operaţi de urgenţă.

Ion Babonea a vrut să se opereze la Câmpina, aproape de casă, dar nu a putut. Aşa că a venit la Bucureşti, la spitalul Colentina.

„Povestea mea a început în luna august, cu doi ani în urmă. M-am operat la Câmpina. Am încercat să reiau legătura tot acolo, recidivând problema. Și mi s-a spus nici nu se pune problema să veniți aici, din cauza COVID”, povestește Ion Babonea, un pacient în vârstă de 74 de ani.

Lucia Belizarie este o alta pacientă care a avut de suferit din cauza pandemiei.

„Am avut înainte de pandemie vreo trei intervenții chirurgicale care s-au desfășurat în această clinică și bineînțeles că în felul acesta se creează o legătură între medicul curant și pacient, legătură care a fost brutal întreruptă de epidemie. Am avut câteva episoade acute între timp și am avut nevoie de asistență în domeniul respectiv și mi-a fost foarte greu să rezolv, foarte greu să găsesc unde să mă duc, în ce condiții să mă duc și am avut de suferit. Acum sunt foarte bucuroasă că pot să revin în această clinică, unde am fost tratată înainte de epidemie”, spune Lucia Belizarie.

Medic: „Încercăm să-i rezolvăm pe toți pacienții până vine următorul val”

Suntem în secţia Urologie a Spitalului Colentina. Medicii ne arată ce consecințe are amânarea controalelor periodice la pacienţii cronici.

„La noi, toți pacienții au un risc de infecție. Cu cât îi amânăm - sunt stentați, cu retenții, purtători de sondă, au un risc de infecție - acest risc crește mai mult. Încercăm să le mai schimbăm stentul, să le mai dăm un tratament, încercăm pe cât posibil să-i rezolvăm pe toți până vine următorul val”, arată dr. Andrei Chuaibi.

Medicilor nu le e ușor să gestioneze valul pacienţilor cronici din această perioadă. Numărul paturilor este mai mic, pentru că trebuie respectată şi distanțarea impusă de contextul pandemic.

Liste de așteptare până în februarie. Medic: „E o bătălie între noi să vedem cum reușim să-i internăm”

„Fiecare medic pe secție are lista lui de așteptare și e o bătălie și între noi să vedem cum reușim să-i internăm”, mărturisește Cristian Rusu, medic specialist urolog.

„Nu pot să zic că s-a dublat, chiar s-a triplat( numărul pacienților). Pacienții vin, noi oricum în mijlocul valului am avut limitate operațiile, aveam în jur de de 4-5 operații pe zi. Acum avem undeva la 12-15 operații. Listele sunt foarte lungi. Eu personal am pacienți programați, fără să am urgențe, până la mijlocul lui ianuarie sau februarie”, spune medicul Andrei Chuaibi.

„Pacienții cronici non-COVID sunt mai mulți decât pacienții COVID și au și ei dreptul la sănătate. Iar aceste închideri totale pot produce mai mici sau mai mari discriminări”, reunoaște dr. Victor Cauni, managerul Spitalului Colentina.