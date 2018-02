Durerea părinților care și-au pierdut bebelușul după naștere. Mama, acuzată că a venit cu infecția în spital

În România mor anual 2.000 de nou născuți. Asta înseamnă că suntem pe primele locuri în Europa la mortalitate infantilă. Cauzele sunt multiple. Se nasc prematuri, cu diferite malformații, dobândesc infecții în spitale sau vorbim de greșeli medicale, malpraxis. Cert este că mii de copii mor la începutul vieții. Începe campania Digi24 „Pacient în România”. Nu vrem să dăm verdicte, vrem să atragem atenția că nu suntem pe drumul cel bun și împreună cu autoritățile să însănătoșim sistemul medical din România. Vom face acest lucru timp de un an, iar la final vom trage concluziile împreună cu dumneavoastră. Jurnalistul Digi24 Carla Tănasie va intra în spitalele din România și va vorbi cu pacienții, cu medicii și va pune întrebări care să ducă la o rezolvare. Cum e să fii pacient în România și să trăiești cu teama că oricând o bacterie, de exemplu, îți distruge visele, aflăm de la o familie care a trăit drama de a și pierde copilul sub ochii medicilor. Iată povestea tristă a familiei Radu.

- Dragul mamei băieţel, dacă mă vezi şi mă auzi, te rog, să nu uiţi că mami te iubeşte din tot sufletul şi că vei rămâne băieţelul lui mami. Te iubesc cu toată fiinţa mea! Îmi este dor de tine, îngeraşul meu frumos!

Nicoleta Radu, mama lui Andrei: Un copil bine proporţionat şi sănătos a ajuns să piară din cauza unor neglijenţe, infecţia care este în spital, dar nu vor să o recunoască.

Când am intrat în casa familiei Radu am simţit durerea încă de la uşă. După câţiva paşi am văzut fotografia lui Andrei. Nicoleta şi Radu mă priveau crispaţi. Nu ştiau ce îi voi întreba şi dacă vor putea face faţă amintirilor răscolite. Eu mă temeam că întrebările mele le vor spori durerea. După cinci minute părea că ne cunoşteam de o viaţă. Mi-au arătat cea mai de preţ comoară a lor. Singurele imagini cu băieţelul pe care l-au pierdut.

- N-a mai putut să lupte mititelul. A luptat...

- Când a murit l-am pupat peste tot. Am zis să-i vindec rănile, n-am putut...

Când l-am văzut pe Andrei mi-au dat lacrimile. A fost prima mea filmare la care am plâns. Nicoleta şi Paul mi-au spus că s-au hotărât să vorbească, deşi le este infernal de greu, în speranţa că vor primi răspunsurile pe care le aşteaptă după ce au simţit pe pielea lor cum este să fii "Pacient în România". Femeia de 35 de ani îşi aminteşte că a avut ghinion încă de când a simţit că se apropie momentul să nască. Doctoriţa care îi urmărise sarcina a certat-o când a sunat-o să o anunţe.

Nicoleta: Mi-a zis ca doar ce a plecat acasă, m-am găsit și eu acum? S-a supărat și mi-a zis să mă duc acolo ca o să mă preia un doctor și o să vină și dânsă. Îmi era aşa greu. În loc să mă duc să-i spun ce am, stai să mă repezi tot timpul.

Cînd a ajuns la spitalul Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucuresti, Nicoletei îi era foarte rău. Au trecut patru ore de chin până să își dea seama doctorii că nu poate să nască natural. După operația cezariană și-a văzut băiețelul doar câteva clipe. Nu știa că nu avea să îi mai simtă niciodată căldura la piept.

Nicoleta: Doar mi l-a dat, l-am pupat, atât, eu nu l-am ţinut niciodată în braţe.

Tatăl, care își dorise nespus un băiat, a alergat la maternitate să își vadă fiul. Povesteşte acel moment cu lacrimi în ochi, pentru că și-a văzut copilul pus la aparate.

Paul Radu, tatăl lui Andrei: Avea o cască prin care respira, i se administra oxigen. Am întrebat-o de ce şi mi-a spus că toţi copiii care se nasc prin cezariană sunt speriaţi.

Medicii l-au asigurat pe proaspătul tată că bebeluşul va fi bine. Timpul trecea, însă băieţelul rămânea tot în incubator. Când doctorii au anunţat-o pe mamă ce se întâmplă... au spus că Andrei este bolnav din cauza ei.

Paul: Timp de o săptămână i s-a administrat antibiotic, pentru ce, nu mi-au zis. De abia după o săptămână i-au găsit klebsiela, infecţie de care au spus că a luat-o de la mamă.

Nicoleta şi Paul au început să îşi pună o mulţime de întrebări când au aflat că Andrei era infectat cu klebsiela. De unde apăruse bacteria? Cum putea mama să fi fost contaminată? De ce nu apăruse nimic la analizele din timpul sarcinii? Niciun medic nu le-a raspuns.

Nicoleta: Pe tot parcursul sarcinii mi s-a spus că este totul în regulă. Mi-a spus că s-a născut cu o infecție pe care i-aș fi transmis-o eu, klebsiela, deși nu cred lucrul asta. Nu aveam de unde să iau infecţia asta, decât tot de la ei din spital.

Am început să pun şi eu întrebările lor, în speranţa că de undeva o să apară un răspuns. Am întrebat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti dacă în luna septembrie, când a născut Nicoleta, spitalul Sfântul Pantelimon a raportat infecţii. Răspunsul a fost afirmativ, dar inspectorii spun că era altă infecţie, nu klebsiela. Nicoleta îmi spune imediat şi de ce crede că nu a fost găsită această bacterie. Şi alte mame au văzut cu ochii lor cum s-au luat probele.

Nicoleta: Au venit, au dezinfectat suprafeţele, după care au luat proba şi atunci toate am rămas şocate, ne-am mirat şi am spus de ce fac lucrul ăsta? Înseamnă că uite aşa nu ne putem face dreptate. Au vrut să ascundă ceva probabil.

Am mers mai departe cu întrebările. Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor din România ne-a confirmat că locul unde s-a născut Andrei este plin cu bacterii.

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale a Pacienților: Spitalul Pantelimon este un spital în care se regăsește klebsiela multirezistentă la tratament. Și la oră actuală. Noi suspectăm că personalul medical este cel purtător al infecției.

Fostul ministru al Sănătătii Vlad Voiculescu știe că infecțiile luate din spital sunt o problemă tot mai mare. Cu atât mai mult cu cât este ascunsă sub preș.

Vlad Voiculescu: Raportări false se întâmplă din anii 90, o să vedeți că pentru anumite infecții, în România, suntem în continuare premianți. Pare că în spitalele noastre e perfectă ordine și cu toate acestea toată lumea din spitale știe.

Chiar şi inspectorii de sănătate publică ştiu. În ultimii trei ani, Spitalul Sfantul Pantelimon a fost controlat de 18 ori și amendatat de 12. Cu 10.000 de lei în total. Conducerea a primit și trei avertismente pentru lipsa produselor de igienă adecvate și pentru curățenia precară. I s-a atras atenția că dezinfecția și sterilizarea instrumentarului medical nu se face ca la carte.

Directorii spitalului întârzie să răspundă întrebarilor pe care le-am pus și noi cu peste două săptămâni în urmă, dar pe site-ul spitalului se lăudau în urmă cu doi ani cu cele mai bune condiții. Este anul în care inspectorii Direcției de Sănătate Publică au dat amenzi de 1.000 de lei pentru activitățile de dezinfecție.

Gheorghița Sărdescu, medic neonatolog: Secția de nou născuți, secția de obstetrică ginecologie, sălile de naștere și sălile de operație au fost au fost renovate după cele mai înalte standarde. Maternitatea Sfântul Pantelimon este maternitate de nivel 3, cel mai înalt nivel din țară.

Nicoleta mi-a povestit lucruri înspăimântătoare pe care le-a văzut cu ochii ei la Spitalul Sfântul Pantelimon de la Bucureşti, când se făcea dezinfecţia.

Nicoleta: Veneau și aveau un fâs-fâs într-o sticlă, dădeau cu el pe acolo, mai ales la chiuvetă, dacă spălau o dată, dar nu-mi plăcea pentru că ele nu aruncau sacii de gunoi cu totul. Luau și răsturnau într-un sac mai mare și atunci cu mănușile alea, după ce iei mizeria aia, pui pe clanță de la ușă, nu ții cont și atunci eu ce faceam? Veneam și puneam mâna pe clanță și mă infectam, nu?

Epidemiologii îi dau dreptate. Știu și ei ce se întâmpla la spitale și îi acuză pe directorii care acceptă igienizări superificiale că transforma saloanele în adevărate crescătorii de bacterii, care devin tot mai rezistente și periculoase. În anul 2002, prima raportare a infecțiilor luate din spital arată peste 13.000 de cazuri. La 13 ani distanță erau aproape tot atâtea. Iar în 2016 crescuse numărul de oameni infectați: peste 16.000.

Adrian Marinescu, epidemiolog: Vom avea infecții severe și vom încerca să tratăm și uneori nu vom reuși. Klebsiela este o bacterie care poate să dea o infecție de temut.

Cuplul care acuză sistemul sanitar că i-a ucis copilul își amintește cu amărăciune și de listele lungi cu care se duceau la farmacie pentru că medicii spuneau că nu au.

Paul: Pentru febră, leucoplast, glucoza, ser fiziologic. Nici mănuși sterile nu aveau și a trebuit să ne ceara. Practic, mi-am cumpărat copilul. Bănuiesc că asta e în tot sistemul sanitar românesc, acea șpagă... medicului, asistentului, portarului, oricui. În curând o să ajungem să dăm și la scaunele pe care stăm să așteptăm.

Nicoleta și Paul se miră că mai au lacrimi după ce au văzut cum bebelușul se stinge în fața lor, la spital, fără ca ei să îl poată ajuta.

- Am stat, am vorbit cu el şi când a fost să plecăm m-am mai întors o dată şi atunci a deschis ochişorii şi pe urmă ne-am dus înapoi, am vorbit cu el, a închis ochişorii, i-am zis: tati lasă-l să doarmă. Şi aia a fost tot. Zici că şi-a luat la revedere.

Au jurat atunci că vor lupta până în pânzele albe pentru ca vinovații să fie deconspirați și problemele cunoscute, ca să nu mai îndure și alți părinti asemenea durere.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Ne revedem săptămâna viitoare. Vă voi arăta atunci cum medicii care au rămas în ţară fac tot posibilul să îşi păstreze speranţa că în România vor fi construite spitale noi şi visul de a fi trataţi în condiţii decente va deveni realitate. Așteptăm imagini şi de la dumneavoastră, telespectatorii Digi24, la numărul de WhatsApp 0771.100.304, pe pagina noastră de Facebook sau pe adresa redacţiei: redactie@digi24.ro.