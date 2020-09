Pacientă COVID ajunsă la terapie intensivă: „Din senin nu mai aveam aer. N-am tușit, n-am avut nimic”

Sunt peste 460 de pacienți COVID în secțiile de terapie intensivă. Iar medicii se așteaptă ca numărul lor să crească, pe măsură ce se vor înregistra tot mai multe infectări cu noul coronavirus. Situația din spitale riscă să devină critică. „Pacient în România” vă arată ce se întâmplă în secțiile ATI din trei orașe.

Județul Argeș este unul dintre cele mai mari focare din țară. Aici, autoritățile au pus în carantină localități întregi, masca a devenit obligatorie și pe stradă, iar efectele s-au văzut, spun medicii. Numărul pacienților a mai scăzut, inclusiv la ATI. Acum sunt 9 în stare gravă. Medicii rămân însă în alertă, pentru că se așteaptă la o nouă creștere.

Gabriel Copciag, director medical al Spitalului Județean Pitești: Suntem pregătiți, nu am închis niciun spital COVID. Avem o capacitate de 600 de paturi COVID și încă 100 pentru asimptomatici. Ei pot sta și la domiciliu. Sper să facem față valului, nimeni n-a mai trecut prin așa ceva. Capacitatea e foarte mare.

Până acum, în Argeș au murit 71 de bolnavi. Cei care sunt în terapie intensivă se luptă cu boala, dar au momente când simt că se sufocă. Nu au aer.

Pacientă: Din senin nu mai aveam aer. N-am tușit, n-am avut nimic, n-am suferit, am muncit în grădină. E foarte greu, ne-a dat Dumnezeu boală grea.

Sunt pacienţi care nu mai pot înghiti nici pastilele. Cadrele medicale se chinuiesc să-i dea unui bolnav medicamentele dizolvate în apă, cu seringa. Se zbat să îl facă bine. Este lupta lor din fiecare secundă cu această boală.

Asistentă: Noi ne implicăm pentru fiecare caz în parte. Nu contează câți pacienți sunt, de relaxare nu poate fi vorba.

Pentru a face față unui noi val de pacienți infectați cu SARS COV 2, în Argeș au fost detașați și medici rezidenți din țară.

Medic rezident: Am fost detașată să ajut personalul medical de aici, dumnealor au făcut solicitări la minister și am venit să-i ajut cât pot. Și noi avem acolo mulți pacienți, am venit și le-am împărtășit din experiența mea, pentru 60 de zile.

Gabriel Copciag: Ne-am organizat, avem două linii de gardă, cu medici dedicați pentru compartimentul COVID și personal, asistente... Deși a scăzut foarte mult numărul de cazuri, compartimentul ATI e mereu plin. E un semn de întrebare, boala nu a dispărut, e în continuare gravă.

Și în Gorj, numărul pacienților din terapie intensivă a mai scăzut, față de perioada anterioară când medicii nu mai știau cum să le facă loc în secție.

La momentul filmării mai erau libere 8 paturi. De la începutul epidemiei, în secţia ATI de la spitalul COVID din Gorj au fost 140 de pacienţi internaţi, dintre care 20 au decedat.

Iulian Arjoca, pacient: Sunt internat pe ATI de aproximativ 7 zile. Am tratat un pic mai așa această boală, am crezut că nu e. Am venit puțin mai târziu la spital. M-am simțit foarte rău în primele zile. Am fost mutat aici, la ATI, unde am primit îngrijire ireproșabilă. Aceest fete sunt îngeri pentru noi. Au reușit să mă aducă în câteva zile așa cum mă vedeți, să pot sta pe marginea patului, să pot respira și lucrurile să evolueze spre bine.

Mihaela Cojocaru, asistent șef Terapie Intensivă: Sperăm că vom face față, pentru că a fost destul de grea această perioadă, cel puțin iulie-septembrie. Acum a scăzut numărul de pacienți, dar în terapie am avut și 15, toate paturile ocupate.

Şi în capitală sunt mai puţini pacienţi în ATI. Apar însă alte probleme, infecţiile nosocomiale. La Institutul Marius Nasta, secţia de terapie intensivă a fost închisă pentru 24 de ore, pentru că un pacient venit de la un spital din țară avea infecții nosocomiale.

Neluta Curcan, asistentă: Cei mai predispuși sunt diabeticii, în general. Ce e diabet nu iartă. Cei mai predispuși sunt cei cu diabet zaharat.

Radu Stoica, şef secţie ATI la „Marius Nasta”: Am avut o serie de infecții nosocomiale ale unor pacienți transferați din alte spitale care aveau și COVID. Acești apcienti au trebuit tratați de noi împreună cu ceilalți. Și atunci, sigur, exista pericolul ca evoluția pacienților, dacă mai internam, să fie gravată de o mortalitate mai mare prin infecții nosocomiale. Împreună cu sprijinul spitalelor, celor de la DSP, am reușit să facem curat și acum am reînceput internările.

Deşi acum există paturi libere , medicii se pregătesc pentru perioada următoare când toată lumea se aşteaptă ca numărul infecţiilor cu SARS COV2 să crească.