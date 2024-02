„Pentru mine a fost un șoc, nu credeam că pot să am așa ceva!” Ce s-a întâmplat cu pacienta

Durerea în piept, dificultățile în respirație, stările de oboseală excesivă, palpitațiile, dar și amețeala și senzația de leșin sunt semne și simptome care pot indica o afectare serioasă a inimii, amenințătoare de viață, dacă nu este diagnosticată la timp și tratată corespunzător. De aceea, controalele periodice la medic și efectuarea analizelor uzuale sunt extrem de importante în descoperirea precoce a unor boli și prevenirea riscului de apariție a complicațiilor aferente.

Rodica, o pacientă de 62 de ani, credea că este perfect sănătoasă și nu și-a ridicat niciodată vreun semn de întrebare legat de starea sa de sănătate. Acest lucru s-a schimbat însă, după ce a trecut printr-un episod puternic de vertij, care a durat mai bine de o oră. A făcut un consult ORL, însă nu a descoperit o problemă la urechea internă care să îi fi provocat acea stare de amețeală intensă. Așa că medicul i-a recomandat să facă și un consult de neurologie.

„Medicul de la ORL m-a trimis să fac un examen RMN la cap și a văzut că nu era nimic cu urechea internă. Apoi mi-a recomandat să fac și un Doppler la carotide și, văzând că sunt niște depuneri, mi-a zis că ar trebui să merg să investighez mai departe. Așa am ajuns la un consult de neurologie, unde specialistul, când a văzut depunerile pe carotide și în materia albă, cum spun ei, mi-a zis că precis am așa ceva și la inimă”, povestește pacienta.

Prin urmare, pacienta a făcut și un control de cardiologie. După mai multe investigații, s-a confirmat că Rodica avea o problemă cardiacă gravă, care trebuia rezolvată cât mai repede, pentru că exista riscul să facă un atac de cord în orice moment. La recomandarea medicului cardiolog care a evaluat-o, pacienta a ajuns la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog, șeful Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. În urma unei coronorografii, diagnosticul a fost clar: suferea de boală bicoronariană.

„Am venit la coronorografie convinsă că nu o să iasă nimic și că sunt sănătoasă tun. Mie nu îmi venea să cred, chiar nu îmi venea să cred. După ce doamna doctor mi-a explicat și mi-a arătat pe film unde sunt problemele, mi-a fost mult mai ușor să internalizez, pentru că inițial pentru mine a fost un șoc, nu credeam că pot să am așa ceva”, își amintește pacienta.

Singurul tratament eficient era o intervenție de cardiologie intervențională, care implica revascularizarea prin angioplastie cu un stent pentru artera coronară dreaptă la ostium și cu două stenturi pentru leziunile de trunchi comun cu artera interventriculară anterioară.

„Doamna doctor Rodica Niculescu a vorbit cu mine pe toată durata procedurii, mi-a explicat, ca să înțeleg ce se întâmplă din punct de vedere al procedurii. Modul în care m-a tratat și a vorbit cu mine m-a ajutat să trec peste șocul acestei vești, că sunt bolnavă, că am nevoie de stenturi. Când am auzit că am nevoie de atât de multe m-am speriat foarte tare”, mărturisește pacienta.

Procedura de stentare a fost realizată în mai multe etape. De fiecare dată, totul a decurs foarte bine, iar pacienta a avut o evoluție favorabilă, simțindu-se tot mai bine de la o zi la alta.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la cele mai performante metode de diagnostic și tratament pentru afecțiunile inimii și ale vaselor de sânge, Spitalul Clinic SANADOR fiind singurul din România dotat cu două angiografe ultraperformante Philips Azurion 7. Atunci când există indicație în acest sens, intervențiile sunt realizate minim invaziv, prin proceduri de cardiologie intervențională cu abord endovascular arterial sau venos percutanat. În acest mod, pot fi rezolvate cu succes chiar și cele mai complexe cazuri.