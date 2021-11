Povestea bărbatului de 40 de ani care a luptat timp de 10 luni în spital cu Covidul. Acum învață din nou să meargă și să vorbească

Un bărbat bolnav de COVID-19 internat în spital anul trecut, de Crăciun, a ajuns, în sfârșit, acasă. Însă nu este complet refăcut. După ce a stat o lungă perioadă de timp conectat la aparatele care l-au ținut în viață, acum învață din nou să meargă și să vorbească.

Un medic de la Spitalul Queen Elizabeth (QEH) din Londra a spus că Andrew Watts a fost „unul dintre cei mai gravi pacienți cu Covid”, despre care s-a crezut că nu va supraviețui. Însă bărbatul de 40 de ani a fost externat și s-a întors acasă, în Dartford, pe 21 octombrie, la 300 de zile după ce a ajuns în spital, potrivit Evening Standard.

Andrew, care are doi copii, a petrecut opt ​​luni la Terapie Intensivă, una dintre cele mai lungi perioade înregistrate vreodată de vreun pacient al QEH, și a fost în comă indusă timp de cinci săptămâni.

Andrew a povestit cum a început tot calvarul: „Cu o săptămână înainte de Crăciunul din 2020 am început să mă simt rău. Nu mâncam și slăbeam, dar am crezut că era doar anxietatea. Apoi am fost internat la spital cu Covid și inițial am răspuns bine la tratament. Dar starea mea s-a agravat brusc apoi.”

Andrew a fost diagnosticat cu cancer limfatic în octombrie 2019, dar tratamentul cu chimioterapie a avut succes și era în remisie. Chiar începuse din nou să lucreze, când s-a îmbolnăvit de COVID.

În ianuarie 2021 starea lui era critică. A fost plasat în comă, iar familiei i s-a spus să se aștepte la ce este mai rău. În luna următoare plămânii lui s-a deteriorat și aproape că au cedat.

Dar, din fericire, plămânii au răspuns la tratament, iar în luna iunie Andrew a fost scos de pe ventilație. Tot atunci familia a putut să-l viziteze. Însă, după această lungă perioadă de agonie, Andrew nu mai putea să vorbească și să meargă, lucruri pe care a trebuit să învețe să le facă din nou.

„A fost foarte greu să rămân pozitiv”, spune el, mai ales că mai traversase o perioadă critică, cu tratamente de chimioterapie.

Andrew le este recunoscător medicilor care au avut grijă de el: „Dăruirea lor a fost fantastică, dar călătoria mea nu este nici pe departe încheiată. Am ajuns acasă, ceea ce mi-am dorit, dar acum începe o perioadă dificilă de recuperare. Am început să merg din nou doar acum patru săptămâni, dar deocamdată nu pot ieși din casă”.

Dr. Dan Harding a declarat: „Suntem cu toții cu adevărat mândri și încântați că Andrew a reușit în sfârșit să meargă acasă, după 10 luni de spitalizare.

A fost unul dintre cei mai gravi pacienți cu Covid pe care i-am văzut, așa că să-l văd ieșind din spital cu familia lui a fost un moment fericit și emoționant pentru mine și pentru tot personalul implicat în îngrijirea lui.”

