REPORTAJ. Cum arată acum primul spital închis din cauza COVID-19 în România, condus de un medic care a supraviețuit coronavirusului

Primul spital închis după ce noul coronavirus a ajuns în România, unitatea sanitară a Ministerului de Interne din București, a fost redeschis și primește, din nou, pacienți. Spitalul Gerota a fost devastat de COVID-19 după ce un fost șef din Poliție a mers să își trateze alte afecțiuni, dar a ascuns o excursie în străinătate. Jumătate din cadrele medicale și zeci de pacienți au fost infectați. Când oamenii au început să se simtă rău, la început de martie, iar diagnosticul a căzut ca un verdict definitiv, ușile s-au blocat, iar toți cei infectați au rămas să se lupte cu boala. Unii au pierdut bătălia, alții au fost la un pas de moarte. Au reușit însă să învingă, ba chiar după vindecare au pus umărul la redeschiderea spitalului. Acum, la Gerota lecțiile învățate sunt respectate cu religiozitate.

O stradă îngustă, blocată de garduri și păzită de un om cu mască chirurgicală. Două corturi albastre, de triaj, și o clădire veche, dar bine întreținută, în spatele lor. Este Spitalul Gerota din Capitală. Unitatea sanitară a Ministerului de Interne a devenit cunoscută în toată țara după ce jumătate din personalul medical a fost infectat cu noul coronavirus. Faima nedorită a fost creată de un fost angajat al Poliției, un domn care, pentru că ar fi mințit la triajul epidemiologic, a pus în pericol viața medicilor și a asistentelor.

Spitalul s-a închis atunci. Celor aflați înăuntru nu li s-a mai permis să plece, iar cei care erau acasă au fost obligați să rămână în izolare.

Acum, lucrurile s-au liniștit. Triajul este strict, iar medicii, asistentele și brancardierii încearcă să își facă treaba ca înainte. După câteva săptămâni în care am dat telefoane și am redactat cereri, oficialii Ministerului de Interne ne-au permis să filmăm în spital. Condiția a fost să ne supunem noilor reguli.

Triajul nostru a durat aproape o jumătate de oră. Testele rapide pe care personalul ni le-a făcut au fost negative. Ele puteau să semnaleze prezența activă a virusului sau dacă am fost bolnavi, iar acum suntem imuni.

Am urmat protocolul: am îmbrăcat halatele de unică folosință și am mers spre intrarea în spital. Tot timpul am respectat culoarul marcat de linia verde - pacienți non COVID.

La ușă ne aștepta doctorul Alida Moise. Este fosta șefă a secției ATI, care a supraviețuit teribilei boli. A fost în stare gravă, dar s-a recuperat. Acum, este managerul Spitalului Gerota și a fost ghidul nostru în spital.

Dr. Alida Moise, managerul Spitalului Gerota: Aici e dotat cu tot, monitor, ekg, ecograf. Tot ce se face aici nu se folosește și la alți pacienți.

După ce ne-a arătat camera de izolare, cea pregătită pentru pacienții suspecți de COVID, am ajuns în secția pe care doamna doctor Moise a condus-o ani de zile. La ATI procedura e diferită. Pacienții de acolo sunt în stare gravă și necesită o supraveghere continuă. Orice progres este o victorie pentru întreaga echipă medicală. Unul dintre holuri a fost denumit Holul Speranței. E un loc pe unde cei care ies de la terapie trec ca să ajungă spre saloane.

Dr. Alida Moise: Prima icoană este cea mare, de la un pacient. Astea sunt aduse de noi, doctorii. Fiecare mergem pe undeva. Eu am adus-o pe aia, de la mănăstire.

Am cerut să filmăm și secția de cardiologie, zona din care a pornit focarul de infecție. Cu inima strânsă, doamna doctor Moise ne-a arătat și acel loc. Conștient sau nu, vocea i s-a schimbat când a pășit cu noi pe acel culoar...

Medicul Alida Moise a acceptat să ne acorde un interviu în care să ne povestească despre experiența cruntă din ultimele două luni. De când a aflat că este infectată, până când s-a vindecat și s-a întors la cei dragi şi la serviciu. Puteți urmări interviul săptămâna viitoare, la Digi24.

Reportaj de Bogdan Ocnaru și Nicolae Ristea