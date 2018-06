Românul care a donat aproape 60 de litri de sânge: „E a doua plăcere, după meserie”

Un bărbat salvează vieţi de 30 de ani. De la majorat, el a donat sânge de 130 de ori, un record pentru Centrul de Transfuzii din Iaşi. Este un exemplu, mai ales că numărul donatorilor fideli a scăzut dramatic, iar spitalele din Iaşi se confruntă mereu cu lipsă de sânge.

Dorel Nedelcu are 48 de ani şi de 30 salvează vieţi cu sângele său. A donat până acum aproape 60 de litri de sânge. În plus, donează trombocite pentru copii cu leucemie de zece ori pe an.

Dorel Nedelcu – donator: „E a doua plăcere, după meserie”.

Printre cei care fac un apel zilnic pe reţelele de socializare la donare se numără şi Tatiana Mihailov, mama unui băiat de 13 ani diagnosticat cu leucemie în urmă cu două luni.

Tatiana Mihailov - mama unui copil cu leucemie: „Este foarte important zilnic să nu îi lipsesc cantitatea asta de trombocite din sânge, fără de care nu poate copilul să trăiască o zi, o săptămână, i se poate opri tot tratamentul într-o secundă.”

La centrul de Transfuzii din Iaşi, însă, ajung tot mai puţini oameni. În medie, sunt 60 de donatori pe zi, în condiţiile în care este nevoie de cel puţin o sută.

Voluntarii de la Serviciul Voluntar de Ambulanţă fac campanii online pentru a convinge cât mai mulţi oameni să doneze.

Marius Benchea - directorul Serviciului Voluntar de Ambulanţă Iaşi: „Ne propunem să organizăm şi Gala Donatorului de Sânge pentru a fideliza acei donatori de sânge care vin mai rar şi nu conştientizează că această donare de sânge ar trebui să fie una constantă, una trimestrială pentru a aduce beneficii şi mai mari pentru cei aflaţi în suferinţă.”

În momentul de faţă, pe an, doar 50 la sută din donatori sunt fideli În 2017, peste 14 mii de oameni au donat mai bine de şase mii de litri de sânge.