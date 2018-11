Tinerețe fără bătrânețe. Obiceiurile alimentare ale angajaților români

Românii mănâncă mult, prost şi pe fugă. Petrec tot mai mult timp la birou, unde îşi comandă, de obicei, mâncarea. Primul criteriu este prețul. Abia apoi se gândesc ce, cât și cum mănâncă. Cei mai mulţi nu fac alegeri sănătoase ori alocă prea puţin timp mesei.

Românii petrec tot mai mult timp la muncă şi tot mai puţin în bucătărie. Masa de prânz aleasă doar cu un click a devenit o obişnuinţă pentru majoritatea angajaţilor. Nu vor să cheltuiască mai mult de 20 de lei şi în topul preferinţelor lor culinare sunt pulpele de pui servite alături de cartofi prăjiţi, şniţelul cu piure, mâncarea chinezească sau pizza.

Ruxandra Pleşea, medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice: Uneori, porţiile sunt făcute în defavoarea calităţii aceeaşi porţie de paste, aceeaşi friptură, aceleaşi trei legume şi multă pâine albă sunt unele companii care doar asta oferă. acelaşi şniţel prăjit, peşte pane.

chef Radu Dumitrescu: La cum sunt preţurile la materia primă nu ştiu cum e 20 de lei un meniu decent. Vrem şi mult, vrem şi ieftin. Nu prea merge tu nu ştii ce mănânci decât peste 30 de ani când îţi fuge un genunchi, de la pulpele alea de pui 700 de grame una.

În plus, un alt obicei nesănătos este faptul că angajaţii din România petrec prea puţin timp la masă. Potrivit unui studiu realizat de o firmă care produce tichete de masă, peste 50% dintre ei acordă mai puţin de 30 de minute mesei de pranz comparativ cu alte ţări europene.

chef Radu Dumitrescu: Ar fi păcat să nu acorzi mai mult timp mesei de prânz care este foarte importantă. afară îi vezi cum ies din birou aşa ca roboţeii. Merg în pieţele de food şi mănâncă. stau liniştiţi. Işi fac siesta. Altă cultură.

În plus, in timp, obiceiurile nocive se vor reflecta în starea de sănătate, avertizează medicii. Kilogramele în plus sunt doar una dintre problemele care pot sa apara.

Ruxandra Pleşea, medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice: Sunt diverse tulburări din sfera gastro intestinală în primul rând. primele pe care le obsv. Ne confruntăm cu balonarea, cu constipaţia, reflux gastro esofagian pt că mestecatul defectuos al alimentelor conduce la procese de digestie îngreunate.

Alte sfaturi pentru o alimentație sănătoasă aflați duminică, de la ora 10:30, într-o nouă ediție a emisiunii Tinerețe fără bătrânețe.

