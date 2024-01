Tratament de mii de euro câștigat în instanță de o pacientă cu cancer. Cheia în proces a fost declarația unui fost ministru

500 de pacienți români bolnavi cronic au primit tratamentul de care aveau nevoie cu decizie de la judecător, pentru că statul român nu le-a asigurat medicamentele. Acest lucru înseamnă că în ultimii 10 ani, 50 de bolnavi au mers instanță pentru a-și câștiga dreptul la viață. În cele mai multe cazuri, tratamentul nu era decontat și bolnavul trebuia să plătească mii de euro din buzunar, pentru a trăi. Vedem mărturia unei paciente de 39 de ani, care a trecut prin acest calvar.

Roxana, pacientă: Toată lumea a considerat că nu e nimic grav. Am făcut prima operație și mi-au spus că o să fie bine. De fapt, s-a dovedit a fi un cancer foarte rar.

Roxana are 39 de ani, iar în 2020 viața ei a luat o întorsătură la care nu se aștepta. Este diagnosticată cu cancer. O tumoră ovariană care, deși operată, recidiva. A fost nevoită să facă propriile cercetări pentru a găsi tratamentul potrivit. A făcut analize în Germania și Italia, pe banii ei.

Roxana, pacientă: În urma testelor am aflat ce fel de mutații genetice am, care nu corespundeau cu tratamentele clasice și am început terapia țintită care în România nu era decontată.

Terapia țintită de care avea nevoie Roxana era un medicament conceput pentru alte tipuri de cancer, dar care studiile au arătat că funcționeză în cazul ei. Aceste medicamente se numesc of label, dar nu sunt decontate. Roxana a plătit din buzunar timp de 5 luni, 5 mii de euro, dar nu a mai avut bani, așa că a dat statul în judecată și a câștigat. Cheia în procesul ei a fost declarația unui fost ministru al Sănătății, care a spus public că și aceste medicamente of label vor fi decontate, dar nu s-a mai întâmplat. Iar judecătorul a sancționat statul pentru că nu s-a ținut de cuvânt.

Dan Cimpoeru, avocat: Judecătorul a concluzionat, pe bună dreptate, că o astfel de promisiune are o relevanță din punct de vedere juridic, în sensul că patrimoniul, pacienții, cei care ar beneficia de reglementarea respectivă s-a născut o așteptare legitimă. Și judecătorul a constatat că statul nu și-a îndeplinit obligația asumată.

Roxana a câștigat procesul, iar acum tratamentul în valoare de 5 mii de euro e plătit de stat. Sunt însă pacienți care nu au mai prins ziua când li s-a făcut dreptate.

Cezar Irimia: A dat statul în judecată și, la 4 zile, a pierdut lupta cu boala. Avem și asemenea cazuri, avem și cazuri în care pacienții au prins curaj. Din ce în ce mai mulți știu să-și ceară drepturile și le suntem alături.

Un astfel de proces durează aproximativ o lună. În România sunt 100 de mii de cazuri noi de cancer, iar jumătate dintre pacienți mor.

