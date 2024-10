Tratament pentru cancer câștigat în instanță. O pacientă căreia statul nu i-a dat șanse a obținut decontarea medicamentelor

O pacientă bolnavă de cancer, de la Bacău, pe care medicii au anunțat-o că mai are doar 5 luni de trăit, a câștigat procesul cu statul român pentru a-i deconta medicamentul pe care i l-au prescris doctorii din Turcia. Ea a plecat ca să se trateze în străintate pentru că în România nu i-a fost dată nicio șansă. Povestea Crinei Ostace a fost prezentată la Pacient in România.

Crina are 56 de ani şi în 2021 a aflat că are cancer. La sfârşitul anului trecut, boala a recidivat. Discuţia cu medicii oncologi a fost la fel de cruntă ca diagnosticul primit. Dar Crina nu a acceptat să moară. A înfruntat și boala, și sistemul și, cu bani din donații, a plecat să caute soluții în străinătate.

Crina Ostace - pacientă: Am intrat la comisia formată din mai mulți medici din Bacău, medici oncologi, și uitându-te la diagnostic, la RMN-ul și CT-ul, ultimele făcute au ajuns la concluzia că nu mai am decât cinci-șase luni de trăit și să mă duc să-mi pun toate lucurile în regulă, să le ordonez. Am ieșit în fața spitalului și am început să strig că nu vreau să mor, pur și simplu am urlat, nu mi-a păsat că s-a uitat lumea la mine și am zis că nu vreau să mor așa de tânără.

În urma unui test molecular făcut în Turcia, medicii i-au prescris Crinei un tratament, iar de aici a început o nouă luptă cu sistemul. Medicamentele nu sunt decontate în România și costă 4 mii de euro pe lună, cât salariul ei pe 4 luni.

Ca să obțină gratuit acest tratament, Crina a fost îndrumată de medicii din București să dea statul în judecată. A chemat în instanță Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Sănătate şi Agenţia Naţională a Medicamentului, și a câștigat.

Crina Ostace nu este singurul pacient în această situație. Potrivit unui raport al CNAS pentru anul 2023, peste 600 de pacienți au dat Casa Națională de Sănătate în judecată pentru a obține tratamentul, iar jumătate dintre ei au câștigat.

