Povestea unei românce condamnată la moarte de medicii din Bacău și salvată în Turcia. „Acolo nu s-a rostit cuvântul «moarte»”

Poveste cutremurătoare a unei românce, anunțată de medicii din Bacău că mai are doar 5 luni de trăit și salvată de doctorii din Turcia. Diagnosticată cu cancer și condamnată deja la moarte de oncologii români, femeia a plecat în străinătate cu bani din donații. A făcut chimioterapie și apoi a primit un tratament crucial pentru viața ei, dar pe care statul român nu-l decontează. Și asta pentru că un ordin promis stă nesemnat de 6 ani. Crina se luptă acum în instanță să-și câștige dreptul la viață și, în timp ce statul i-a întors spatele, oameni obișnuiți s-au mobilizat să-i asigure tratamentul. Mărturii în exclusivitate într-o nouă ediție a campaniei „Pacient în România”.

Crina Ostace - pacientă: Am intrat la comisia formată din mai mulți medici din Bacău, medici oncologi, și uitându-te la diagnostic, la RMN-ul și CT-ul, ultimele făcute au ajuns la concluzia că nu mai am decât cinci-șase luni de trăit și să mă duc să-mi pun toate lucurile în regulă, să le ordonez. Am ieșit în fața spitalului și am început să strig că nu vreau să mor, pur și simplu am urlat, nu mi-a păsat că s-a uitat lumea la mine și am zis că nu vreau să mor așa de tânără.

Crina are 56 de ani şi în 2021 a aflat că are cancer. La sfârşitul anului trecut, boala a recidivat. Discuţia cu medicii oncologi a fost la fel de cruntă ca diagnosticul primit. Dar Crina nu a acceptat să moară. A înfruntat și boala, și sistemul și, cu bani din donații, a plecat să caute soluții în străinătate.

Crina Ostace - pacientă: Una din cele mai tinere doctorițe mi-a zis așa, mi-a zis cu nonșalanță: Ce, credeți că dacă mergeți în Turcia o să trăiți mai mult? E greu să te lupți și inclusiv cu medicii, unii medici.

Nu doar că a câștigat timpul anulat de medicii români, dar i s-a vorbit despre speranță.

Crina Ostace - pacientă: Nu s-a rostit cuvântul „moarte”, nu s-a rostit cuvântul „stai la pat”. Mergi, vezi-ți de viață, mergi la serviciu.

Ca răspuns la calvarul trăit de Crina, reacția reprezentanților spitalului din Bacău este dezarmantă. Prezintă scuze seci pentru o condamnare la moarte livrată unui bolnav pentru care lupta nu era încheiată.

Aurelia Taga, manager spital Bacău: Ne pare rău pentru situația creată cu doamna în cauză. Cred că a fost o deficiență de comunicare pentru care ne cerem scuze, dar ne bucurăm pentru dânsa că a reușit să supraviețuiască.

În urma unui test molecular făcut în Turcia, medicii i-au prescris Crinei un tratament, iar de aici a început o nouă luptă cu sistemul. Medicamentele nu sunt decontate în România și costă 4 mii de euro pe lună, cât salariul ei pe 4 luni.

Crina Ostace - pacientă: Singurul lucru care acuma era pe tapet, ca să zic așa, era să-mi vând locuința, să stau în chirie.

Michael Schenker, președintele comisiei de oncologie din MS: Tratamentul o ajută clar. Boala nu mai evoluează. Celulele nu se multiplică. Ăsta e beneficiul unui astfel de medicament.

Ca să obțină gratuit acest tratament crucial, Crina a fost îndrumată de medicii din București să dea statul în judecată. În țara ei, doar așa își poate câștiga dreptul la viață, de altfel un drept garantat de Constituție. A chemat în instanță Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Sănătate şi Agenţia Naţională a Medicamentului, dar procesul este încă pe rol la Curtea de Apel Bacău.

Crina Ostace - pacientă: Asta e dureros, să ne lase să trăim, să nu ne ajute să murim. Autoritățile parcă ne ajută să murim, nu știu, nu, nu, nu le place să să se bucure că oamenii trăiesc și câștigă, câștigă lupta cu această boală.

Cezar Irimia- președinte FABC: Avem peste 650 de procese câștigate cu statul român din 2013 până în prezent, în urma cărora trăiesc peste 2000 de pacienți. Și procentul de câștig al acestor procese este de 96%, deci justiția face dreptate.

Crina luptă în instanță pentru dreptul la tratament gratuit deoarece România nu a reglementat așa numitele tratamente off label, ca al ei. Adică medicamente autorizate doar pentru unele boli, dar care dau rezultate și în cazul altor afecțiuni. Un proiect care ar fi trebuit să rezolve această problemă stă în sertarele Ministerului Sănătăţii de 6 ani.

Michael Schenker, preşedintele comisiei oncologice din MS: Nu s-a ajuns cu discuțiile până la definirea unor detalii de organizare a acelui program. O explicație e și lipsa banilor pentru un astfel de program.

Avocaţii spun că pacienții câștigă în număr mare aceste procese cu statul tocmai pentru că un ministru a făcut o promisiune în legătură cu emiterea acelui ordin, dar nu a respectat-o.

Dan Cimpoeru- avocat: Faptul că s-au dat declarații publice pe acel proiect necesar pentru pacient și că se va elabora naște o așteptare legitimă a pacienților bolnavi de cancer și bineînțeles lucrul ăsta nu poate să rămână nesancționat dacă tu nu-ți duci promisiunea până la capăt. Este ca într-un raport civil. Dacă promiți în fața notarului că vinde casa până pe data de ... nu se respectă promisiunea, automat sancționat plătește despăgubiri sub formare sume de bani.

Până când procesul se va încheia, Crina a primit tratamentul pentru jumătate de an cu ajutorul ONG-urilor. Fusese anunțată de medicii din Bacău că mai are de trăit doar 5 luni. Cele 5 luni au trecut, iar acum Crina continuă lupta cu statul pentru obținerea tratamentului de care are nevoie doi ani în total.

Monica Althamer- reprezentantul unei fundații: Povestea ei a provocat o furtună în online și atunci alți pacienți i-au donat, din solidaritate, medicamentul.

Acum Crina a început tratamentul, dar lupta ei nu se oprește. A decis să vorbească public pentru că...

Crina Ostace- pacientă: Sunt oameni, pacienți care nu știu că au dreptul de a da în judecată autoritățile și e bine să lupte. Că parcă ar fi o ruletă rusească să se hotărască cineva acolo, ăsta trăiește, ăsta nu trăiește, să trăiești. Nu, toți avem dreptul la viață!