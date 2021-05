Vaccinarea gratuită anti-HPV va fi extinsă și la băieți, și la fetele de peste 14 ani

Programul de vaccinare anti-HPV, virusul care produce cancerul de col uterin, va fi extins şi la băieţi, și la fetele de peste 14 ani.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că a făcut deja demersuri în acest sens. În prezent se face numai fetiţelor care au între 11 şi 14 ani.

Ioana Mihăilă spune că fetiţa ei a făcut vaccinul anti - HPV.

În acest an, la medicii de familie au ajuns 40 de mii de doze de vaccin şi o să mai ajungă 90 de mii până la sfârşitul anului.

Ioana Mihăilă- ministrul Sănătăţii: Declar cu mândrie că mi-am vaccinat fetița în a doua zi de când vaccinurile au fost distribuite către DSP-uri şi medicii de familie, asta după ce am înscris-o pe listă în urmă cu un an şi jumătate. Sper să ajung să-mi vaccinez şi băieţelul. El are 8 ani acum şi, cu toată încrederea, aşa cum mi-am vaccinat fetiţa, îmi voi vaccina şi băieţelul. Am iniţiat solicitările către inspectoratele şi comisiile de specialitate pentru a extinde indicațiile atât ca vârstă și ca adresare, să fie și baieții și fetele de alte vârste în programul de vaccinare.

