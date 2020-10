Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou are loc în condiții speciale. Acces la pelerinaj vor avea persoanele cu buletin de București

Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, va avea loc în acest an în condiţiile stării de alertă, de duminică până marţi. A fost delimitat un culoar unic, distanțarea fizică este obligatori, la fel și buletinul de București. Credincioșii din afara Capitalei au venit ieri la moaște.

Mai sunt câteva ore până când va începe oficial pelerinajul la moaștele sfântului Dimitrie, iar pe dealul Mitropoliei se pun la punct ultimele detalii pentru ca procesiunea să se desfășoare în cele mai sigure condiții. Reprezentanții Bisericii au delimitat un culoar unic unde credincioșii vor trebui să aștepte până când le va veni rândul să se roage la moaște.

Pe trotuar sunt trasate marcaje care să îi ajute pe enoriași să respecte distanța de 1,5 metri unul față de celălalt. Ba mai mult, s-au pus și anunțuri în acest sens. Din loc în loc sunt și recipienți cu dezinfectant. Iar acestea nu sunt singurele condiții după care se va desfășura în plină pandemie unul dintre cele mai mari pelerinaje de la noi din țară.

Din cauza pandemiei credincioșii vor putea să vină să se roage la moaștele sfântului Dimitrie cel Nou doar trei zile. Acces la pelerinaj vor avea persoanele care au locuință sau reședință în Capitală. Iar de acest lucru se vor asigura jandarmii, care la fel ca la Sf Parascheva de la Iași, le vor verifica buletinele tuturor celor care vin pe Dealul Mitropoliei.

În aceste condiții, oamenii din afara Bucureștiului, care au dorit să se roage la moaște în ciuda pandemiei, au furat startul pelerinajului și au venit cu o zi mai devreme la Patriarhie. Au ascultat slujba și s-au rugat.

Femeie: În fiecare an am venit, de câțiva ani buni. Cred că de vreo 8 ani vin aici, dar dacă așa s-au pus restricțiile. Eu sunt din Otopeni și de aia am venit acum, să mă rog sfântului, să merg la Sfântul Nectarie. Am avut probleme și m-a ajutat.

Cuplu: Suntem de la țară și nu mai putem să venim. De la Snagov suntem.

Reporter: Dar în anii trecuți ați venit?

Cuplu: Da. Sigur. În fiecare an am fost mereu. Și la Sfânta Parascheva, la Iași, am fost. Stăteam câte 6 ore, 7 ore, 8 ore, depinde cum... până la 12 noaptea stăteam de multe ori.

Slujbele din timpul pelerinajului vor fi ținute afară, la Altarul de Vară, de lângă Catedrala Patriarhală. În curtea Mitropoliei au fost trasate marcaje pentru a-i ajuta pe credincioși să păstreze distanța față de ceilalți.

Premierul vine și el cu o serie de recomandări după ce Guvernul și Biserica au dat declarații contradictorii pe tema pelerinajului de Sf. Dimitrie.

Ludovic Orban, premierul României: Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență trebuie să ia toate măsurile care se impun astfel încât să prevenim orice situație care să crească riscul de răspândirea virusului. Să evite orice deplasare nenecesară, să evite orice zonă aglomerată, să evite să interacționeze de aproape cu alți oameni, să poarte în permanent mască, să respecte toate normele de igienă pentru că asta e cea mai sigură foarmă de stopare a creșterii numărului de infectări.

În acest an, credincioșii se pot închina la moaștele ocrotitorului Bucureștilor, de duminică până marți.

Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, scoase duminică din Catedrala Patriarhală

Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, vor fi scoase duminică, la ora 7,00, din Catedrala Patriarhală şi aşezate în baldachinul de pe Colina Bucuriei, unde vor rămâne spre închinare, cu respectarea normelor sanitare, până la sfârşitul zilei de marţi, 27 octombrie.

Alături de aceste sfinte moaşte vor sta cele ale Sfântului Stelian - Ocrotitorul copiilor, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Nectarie, informează Patriarhia Română.

- Între orele 9,00 -12,30, va fi oficiată Sfânta Liturghie la Altarul de vară din incinta Catedralei Patriarhale.

- Luni, 26 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, de la ora 9,30, se va săvârşi Sfânta Liturghie la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală.

- Marţi, 27 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, începând cu ora 9,00, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală va fi săvârşită Sfânta Liturghie arhierească de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, împreună cu cei trei episcopi vicari din Bucureşti, câţiva preoţi şi diaconi.

- Reintroducerea Sfintelor Moaşte în Catedrala Patriarhală se va face la sfârşitul zilei de 27 octombrie, după închinarea ultimului credincios.

Măsuri speciale

Potrivit Patriarhiei Române, "în contextul pandemiei, de care suntem cu toţii conştienţi şi în care Biserica însăşi a desfăşurat o intensă campanie de promovare şi conştientizare a regulilor igienico-sanitare, în vederea adecvării la contextul stării de alertă din Bucureşti şi pentru organizarea în condiţii de reală siguranţă a sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din acest an", au fost luate următoarele măsuri speciale:

- renunţarea la procesiunea "Calea Sfinţilor" la care participau foarte mulţi preoţi şi credincioşi mireni;

- reducerea numărului de clerici slujitori şi cântăreţi bisericeşti la toate slujbele sărbătorii;

- reducerea perioadei de expunere a sfintelor moaşte spre închinare la doar trei zile (25-27 octombrie);

- protejarea raclelor cu moaştele sfinţilor cu un material care va permite o permanentă igienizare.

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pomenit în calendarul creştin ortodox la 26 octombrie, s-a născut în Tesalonic, tatăl său era guvernator al Tesalonicului, fiind creştin în ascuns, scrie Agerpres.

Când copilul a ajuns la vârsta la care să poată cunoaşte şi să înţeleagă adevărul, părinţii săi l-au dus în casa lor de rugăciune, o cămăruţă din palat, ascunsă şi, arătându-i sfintele icoane, i-au arătat icoana adevăratului Dumnezeu, Care a făcut cerul şi pământul, şi icoana Născătoarei de Dumnezeu. Aici, chemând în taină un preot şi pe câţiva creştini, prieteni ai lor, au botezat pe fiul lor în numele Preasfintei Treimi.

După moartea tatălui său, Sfântul Dimitrie a fost chemat de împăratul Maximian (286-305) şi numit în locul acestuia, încredinţându-i-se Tesalonicul, cu porunca de a-l curăţa de creştini.

Nu numai că Sfântul Dimitrie a încălcat acest ordin, dar odată întors în cetate a început să propovăduiască Evanghelia. În scurt timp, i s-a făcut cunoscut împăratului că Dimitrie este creştin şi că pe mulţi îi aducea la credinţa sa, lucru pe care auzindu-l acesta, s-a mâniat şi a dorit să meargă în cetatea Tesalonicului să vadă cu ochii săi.

Întorcându-se biruitor după o luptă în părţile de răsărit ale imperiului, Maximian a ajuns şi la Tesalonic. Aici l-a chemat în faţa sa pe guvernatorul cetăţii, Sfântul Dimitrie, care, stând înaintea împăratului, cu mare îndrăzneală a mărturisit că este creştin.

A fost închis, iar în ziua de douăzeci şi şase a lunii octombrie au intrat ostaşii în temniţa în care Sfântul Dimitrie fusese aruncat şi, găsindu-l stând la rugăciune, l-au împuns cu suliţele. Întâia suliţă cu care a fost lovit a fost în coasta dreaptă, în locul în care a fost împuns şi Hristos pe cruce, Sfântul Mucenic Dimitrie suferind astfel moarte martirică.

Creştinii au luat în noaptea următoare trupul Sfântului Mucenic şi l-au îngropat, iar deasupra mormântului au zidit o bisericuţă în care se săvârşeau multe minuni. În această bisericuţă a intrat prefectul Iliricului, Leontie, şi, în timp ce se ruga, s-a vindecat de o boală care îl chinuia de multă vreme. Pentru acest fapt, Leontie a mulţumit lui Dumnezeu şi Sfântului Mucenic Dimitrie şi a zidit o biserică mai mare şi mai frumoasă în locul celei dintâi.

Când s-a săpat temelia pentru această construcţie, au fost găsite moaştele Sfântului Dimitrie, care izvorau mir bine mirositor, în aşa fel încât toată cetatea a fost umplută de mireasmă. De aceea, i se mai spune Sfântului Mucenic Dimitrie şi Izvorâtorul de Mir.

