Cristian Tudor Popescu consideră că situația din Sectorul 1, unde gunoiul nu a mai fost ridicat de câteva zile, în urma unui conflict între Primărie și firma de salubrizare, echivalează cu un „atac chimic și biologic” asupra cetățenilor. Gazetarul a comentat vineri seara acest scandal în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24 și a intrat în dialog cu reprezentantul Romprest, Sorin Velicu, cu primarul Clotilde Armand și cu șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Tuturor le-a pus întrebări incomode, iar interlocutorii au fost puși nu o dată în încurcătură și s-au contrazis în declarații.

Cristian Tudor Popescu: „Această situație este inadmisibilă, nu trebuie să mai dureze. Aud că domnul prefect al Capitalei spune că se va analiza situația și până luni se va lua o decizie. Până luni, azi e vineri, ce facem? Stăm cu aceste focare de infecție pe străzi, cu copiii mergând și jucându-se printre ele? Cu șobolanii zburdând pe acolo? Cum adică luni? Asta este o stare de alertă sanitară. Această problemă trebuie rezolvată acum, în noaptea asta sau mâine, nu luni. Să se găsească o soluție cu o altă firmă, cu firmele care lucrează în celelalte sectoare ale orașului, să se facă de acolo o mobilizare.

Să vină armata cu camioane ca să ridice gunoiul de acolo. Nu se poate! Nu putem să stăm la filozofii și la discuții, cum am auzit de la domnul prefect. Autoritățile, indiferent de războiul doamnei Clotilde Armand cu firma Romprest, trebuie să intervină în starea de fapt și să rezolve această problemă în 24 de ore.

Situația dintre municipalitate și firmă nu poate fi rezolvată decât pe cale juridică, altă cale nu există. Calea juridică e lungă, noi ce facem? Așteptăm până se încheie procesul doamnei Clotilde Armand cu Romprest?”

„Metoda Romprest: șantaj cu luare de ostatici”

Cristian Tudor Popescu: „Firma asta, Romprest, practică șantajul cu luare de ostatici. Nu a mai ridicat gunoiul, asta este o metodă de șantaj. În clipa în care pui în situația asta oamenii, îi iei ostatici pe cetățeni, ca într-o acțiune teroristă. Dacă firma nu a mai fost plătită, să se lupte în continuare cu metode legale să fie plătită, nu să înceteze să ridice gunoiul pentru că pune în pericol viețile și sănătatea cetățenilor care nu au nicio vină în povestea asta.

Metoda Romprest este șantaj cu luare de ostatici: dacă nu ne plătiți, vă umplem străzile de gunoi. Ce face doamna Clotilde Armand? Doamna Clotilde Armand și-a dorit această situație, și-a dorit gunoiul pe stradă, pentru că, altfel, și-ar fi făcut un plan. Când începi o luptă îți faci un plan, nu te duci la război cu capul în zid. La război îți faci un plan: ce se întâmplă în situația în care reușim operațiunea A. Dacă nu reușește, atunci avem soluția de backup, soluția B. Dacă nici asta nu merge, atunci mergem pe soluția C. Asta se face înainte de a începe un război”.

„Doamna Armand a vrut să aibă vizibilitate maximă în acest război”

Cristian Tudor Popescu: „Dacă doamna Armand proceda așa, și nu avea de ce să nu procedeze, își pregătea soluția de rezervă iar când venea acest șantaj cu luare de ostatici din partea Romprest, doamna venea cu o soluție: altă firmă, din alt sector, cu armata, cu poliția, cu prefectura, cu cine o fi.

Nu a vrut asta, a vrut să se ajungă la această situație. A vrut să aibă vizibilitatea maximă acest război al ei cu Romprest, pentru că dacă nu se ajungea la situația asta, războiul s-ar fi desfășurat la tribunal. Acolo nu e nimic spectaculos, nu poți să faci breaking news, nu poți să dai imagini, n-ai ce să dai, se desfășoară o luptă surdă acolo în tribunal. Or, doamna a vrut să expună acest război, asta este strategia dânsei, care este însă pe spinarea cetățenilor, pe pielea, pe organismul, pe plămânii lor. Și doamna Clotilde Armand alege niște metode în acest război în care victime colaterale sunt cetățenii.

Eu nu exclud câtuși de puțin că doamna Clotilde Armand are dreptate în acest război cu firma aia, deloc. Dar nu avea voie niciun moment să lase lucrurile să ajungă în starea aceasta.

Dacă în 24 de ore nu vin să ridice gunoiul, nu-mi rămâne decât să ies cu pancarte. O spun acum la televizor, mobilizez vecini de acolo și ieșim cu pancarte și după aia facem filosofie câtă doriți, vedem cine e hoț, cine cere bani mulți, cine e mafia gunoaielor, facem procesul... dar acum trebuie ridicat gunoiul! Asta trebuie să o facă autoritățile, ministerul Mediului, prefectura”, a subliniat gazetarul.

De ce Romprest nu renunță la contract?

Sorin Velicu, reprezentant Romprest, a intervenit vineri seara în emisiunea „Cap limpede” pentru a face niște precizări. Situația din Sectorul 1 este cauzată de neplata serviciului de salubrizare stradală încă din luna iulie 2020. „Inclusiv astăzi am prestat serviciu de salubrizare”, a spus oficialul, precizând că serviciul de salubrizare presupune și activitatea de măturat, întreținere, curățenie. El a explicat că gunoiul nu a mai fost ridicat de marți, de la ora 10:00, de când Romprest a înștiințat Primăria. Romprest acuză neplata serviciului de aproape un an de zile și a unor restanțe de 120 de milioane, ceea ce împiedică firma să facă plăți, la rândul ei, către operatorii de sortare a gunoiului, ca aceștia să-i primească deșeurile colectate.

Claudiu Pândaru: De ce n-ați reziliat contractul?

Sorin Velicu, reprezentant Romprest: La nivelul de investiții care s-au făcut... De ce să opresc eu acest contract, când nu e din vina mea? Eu nu trebuie să-mi recuperez investițiile? De ce să rup contractul, când încă mai am posibilitatea să mă judec și poate se termină judecata și se stabilește clar...

CTP: Și se termină și viețile oamenilor din sector. Cum adică de ce să-l rupeți? Îl rupeți pentru că nu faceți ceea ce trebuie să faceți.

Sorin Velicu: Cred că ce trebuie să facă cineva în primul rând trebuie să facă Primăria.

CTP: Ce să facă Primăria, să ridice de pe stradă gunoiul?

Sorin Velicu: Nu, dl. Popescu, să plătească și în momentul în care a garantat că plătește, în momentul următor am golit...

CTP: Am înțeles, am și eu o întrebare. Dvs știați, deci, foarte bine, ce se va întâmpla când nu veți mai ridica gunoiul, adică acest peisaj sinistru de pe străzile Sectorului 1, știați foarte bine, că aveți imaginație. Înainte de a declanșa această operațiune de neridicare a gunoiului, ați anunțat autorități? Prefectura, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății?

Sorin Velicu: Am anunțat de mai bine de o săptămână.

CTP: Pe cine ați anunțat?

Sorin Velicu: Primăria Municipiului București.

CTP: Lăsați asta, cu Primăria sunteți în litigiu. Autoritățile sanitare, de mediu, le-ați anunțat de ce urmează să se întâmple?

Sorin Velicu: Adresa și solicitările sunt pe site-ul nostru. Ministerulu Mediului - Garda de Mediu a fost anunțată, Primăria Municipiului București, care coordonează primăriile de sector....

CTP: Când, când ați anunțat?

Sorin Velicu: 21 mai și 24 mai. În două reprize am anunțat. Iar Primăria a fost notificată încă din 9 aprilie, Primăria Sectorului 1, că se închide de la 1 iunie și depozitul Iridex și se creează o aglomerație la celelalte stații de sortare. Deci sunt anunțate cu mai bine de o săptămână înainte, cu adrese, cu discuții, cu tot. (...) Am anunțat Ministerul Mediului, Garda de Mediu, Agenția de Mediu și Prefectura. Plus Primăria Generală.

Claudiu Pândaru: Cum vedeți rezolvarea situației? În cât timp nu va mai fi gunoi pe străzile din Sectorul 1?

Sorin Velicu: Din momentul în care se fac măcar plăți parțiale, să putem plăti operatorii de sortare și tratare.

Claudiu Pândaru: Câți ani de contract mai aveți?

Sorin Velicu: Aproximativ 5 ani de zile.

Claudiu Pândaru: Va mai continua această situație?

Sorin Velicu: În condițiile în care nu se plătește serviciul la timp (...), vom mai exista, dar revin: salubrizarea din Sectorul 1 este la cel mai mic preț din municipiul București.

CTP: Păi, dacă e așa de mic pentru dvs, e rentabil acest contract? Vă convine?

Sorin Velicu: Am făcut această precizare ca să arăt că ceea ce se transmite în spațiul public, că e un serviciu foarte scump nu este adevărat.

CTP: Dvs ca firmă capitalistă, pentru dvs, e rentabilă afacerea asta? Sau mai degrabă, dacă pierdeți, reziliați contractul, cereți daune în instanță și vă vedeți de treabă, vă duceți în altă parte. Deci, e rentabil?

Sorin Velicu: În momentul în care investești, te lupți, construiești, e foarte greu să vorbești cum vorbiți dvs și cum puneți problema acum.

CTP: De ce? Vă puteți recupera investițiile.

Sorin Velicu: Nu se pune problema că sunt și vieți, că sunt peste 2.200 de oameni care fac salubrizare în Sectorul 1?

CTP: Așa, și?

Sorin Velicu: Cum, și? Sunt vieți de oameni, sunt familii, cum să poți să faci niște lucruri de genul acesta, că „ei, și”, „ei, și”?

CTP: A, dvs faceți asta din milă și grijă față de angajații dvs!

Sorin Velicu: Nu, facem această activitate, pentru că ne-am angajat s-o facem, pentru că acesta este profilul firmei, am participat la o licitație, am făcut investițiile necesare, trebuie să continuăm să avem un serviciu cum are toată lumea.

CTP: Da, dar uite că ați avut ghinion, domnule, aveți această primăriță, care este un monstru, e bestială, stă călare pe dvs, va mai sta 4 ani acolo.

Sorin Velicu: Ne rugăm pentru mintea cea de pe urmă a tuturor.

CTP: A, da? Deci nu luați în considerare niciun moment pur și simplu să plecați de acolo și să vină altă firmă care să-i angajeze pe oamenii aceștia care lucrează la dvs. și dvs să faceți o afacere mai rentabilă. Sau vă convine? Sau vă convenea foarte mult înainte să înceapă scandalul ăsta, vă convenea foarte mult afacerea asta a gunoiului Sectorului 1? Era bună, era profitabilă?

Sorin Velicu: Orice contract este convenabil atât timp cât el funcționează conform clauzei contractuale, pentru că ai participat la o licitație și ai participat să faci câștig.

CTP: Am înțeles, dvs rămâneți în afacerea asta din măreție sufletească, din noblețe și grijă față de oameni.

Sorin Velicu: Este concluzia dvs. Este un aspect. Dacă dvs vreți să luați numai aspecte de genul acesta pentru a fi...

CTP: Păi, cum să nu iau? Întrebarea a fost foarte bine pusă de dl. Pândaru și se referă la o zicere românească: Nu pleacă câinele de la măcelărie. Din moment ce rămâneți în chestia asta, care nu vă place deloc, nu cred că vă place ce se întâmplă, dar rămâneți în ea, în loc să plecați din ea, pentru că știți dvs de ce rămâneți.

Sorin Velicu: Acum suntem acuzați că ne facem treaba, ca să facturăm și trebuie să recuperăm niște bani și trebuie să plec eu, care muncesc? Scuzați-mă, îmi pare rău.

***

Concluzia lui CTP după acest dialog: „Nu ieși din afacere, pentru că știi foarte bine că acolo e un țuțuroi, de unde curge, curge bogat, a curs și poate să mai curgă”.

Cum răspunde Clotilde Armand

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a intrat și ea în direct, pentru a-și spune punctul de vedere. S-a lovit de întrebările gazetarului.

Cristian Tudor Popescu: Când ați pornit acest război, care, într-adevăr, nu se câștigă decât prin luptă, nu ați luat în considerare un plan, un scenariu, ce se va întâmpla când firma Romprest va opri ridicarea gunoiului? Firma pretindă ca v-a anunțat cu cel puțin o săptămână înainte că nu va mai ridica gunoiul. Era previzibilă o astfel de situație care este intolerabilă. În vreme ce noi discutăm aici, gunoaiele cresc de la secundă la secundă pe străzile Bucureștiului, gunoi deschis, munți în jurul tomberoanelor. De ce nu ați luat în considerare, când ați pornit această operațiune împotriva Romprest, și o soluție pregătită dinainte pentru ca cetățenii să nu ajungă în această situație periculoasă pentru sănătatea lor?

Clotilde Armand: Aveți dreptate, sunt munți de gunoi. Suntem într-o situație dificilă pe care am prevăzut-o. (...) Toate pretextele pe care le folosește această companie (Romprest n.r.), eu m-am ocupat de ele săptămâna aceasta și am rezolvat situația.

Potrivit edilului Sectorului 1 al Capitalei, există două soluții pentru ca această situație a munților de gunoaie să fie rezolvată. Prima ar fi aceea prin care consiliul local să rezilieze contractul municipalității cu firma de salubrizare. Având în vedere că acest lucru este refuzat deocamdată de consiliul local, a doua soluție ar fi aceea ca prefectul Alin Stoica să declare stare de alertă sanitară.

Cristian Tudor Popescu: Prefectul nu face nimic până luni. Potrivit declarației domnului Stoica până luni nu se va face nimic, doar se analizează situația.

Clotilde Armand: Domnul prefect este cel care poate să constate situația de pericol public și care poate să declare starea de alertă sanitară. Odată cu starea de alertă, eu am atunci posibilitatea de a acționa. Înainte să fie declarată această stare, eu sunt legată de mâini și de picioare, nu pot acționa, acest serviciu a fost delegat. Eu aș dori ca autoritățile să constate cât mai repede munții de gunoaie și că operatorul nu își onorează obligația de serviciu public.

Cristian Tudor Popescu: De ce nu ați vorbit acum o săptămână cu domnul prefect, cu Garda de Mediu, cu domnul ministru Tanczos Barna pentru ca în clipa în care nu a mai vrut să ridice gunoiul Romprest-ul, să intre în acțiune soluția dumneavoastră?

Clotilde Armand: Am sesizat și vorbesc zilnic cu domnul ministru. Am sesizat toate instituțiile statului, am un raport întreg.

Întrebată de către jurnalistul Claudiu Pândaru de când știa că firma de salubrizare va intra în această grevă, Clotilde Armand a răspuns că Romprestul amenință zilnic că își oprește serviciile.

Cristian Tudor Popescu: Doamna primar, domnul Velicu ne-a spus acum 10 minute că a trimis acum o săptămână o notificare în legătură cu ce se va întâmpla acum.

Clotilde Armand: Nu. El a spus atunci, în această notificare, că din cauza sortatorilor nu va putea să depoziteze gunoiul, iar din această cauză el nu va putea ridica gunoiul. Eu v-am explicat, problema cu sortatorii este rezolvată.

Edilul a subliniat faptul că firma este obligată prin lege să presteze serviciile pentru care a fost delegată și că în niciun caz, în special din motive comerciale, nu are voie să își oprească serviciile. Clotilde Armand a dat exemplul Sectorului 4, acolo unde timp de 8 luni Primăria nu a plătit firma de salubrizare și cu toate acestea, compania a continuat să ridice gunoiul de pe străzi.

Clotilde Armand: Facturile de gunoi menajer sunt toate plătite la zi. Nu este corect că firma Romprest folosește acest serviciu pentru șantaj. Litigiul este foarte complicat.

Potrivit primarului, în momentul în care prefectul Capitalei va declara stare de alertă sanitară, nu va mai fi legată de mâini și de picioare și va contacta un alt operator care va asigura serviciile de salubritate.

Cristian Tudor Popescu: Doamna primar, aceste lucruri pe care ni le spuneți dvs. acum nu puteau fi puse la punct, pentru ca dvs. să nu mai aveți mâinile și picioarele legate, acum zece zile?

Clotilde Armand: Eu l-am ținut la curent în fiecare zi pe domnul prefect și i-am spus că avem un pericol public. Domnul prefect mi-a spus că nu poate declara starea de alertă decât atunci când are expertizele pregătite cum că viața cetățenilor este în pericol.

Cristian Tudor Popescu: Așteptați să moară niște oameni? Să izbucnească o epidemie ca să existe o justificare pentru intervenție?

Clotilde Armand: Domnul prefect nu este medic, trebuie să îi spună niște medici că viața cetățenilor este în pericol.

Cristian Tudor Popescu: Domnul prefect nu a fost ales de nimeni, a fost numit în funcție. Dvs. ați fost aleasă de cetățenii sectorului 1, pentru ca, înainte să le apărați buzunarele, să le apărați viața și sănătatea. Dvs. vă duceți să vă culcați în noaptea asta cu gunoiul pe străzi?

Clotilde Armand: Eu de la început l-am anunțat pe domnul prefect că este o problemă, că este o situație implorabilă. Trebuie să înțelegeți.

Cristian Tudor Popescu: Cum să înțeleg, doamnă, când are loc un atac chimic și biologic asupra cetățenilor din sectorul 1? Asta se întâmplă. Într-o situație de genul nu se intră imediat în stare de alertă? Nu se iau măsuri pe loc?

Clotilde Armand: Domnii de la DSP cercetează și evaluează situație. În calitate de persoană aleasă, interesul meu este ca starea de alertă să se declare cât mai repede.

Când a fost trimisă notificarea către Garda de Mediu?

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a fost contactat și el pentru a-și spune părerea, mai ales că reprezentantul Romprest a spus că a notificat această instituție. Șeful Gărzii de Mediu a confirmat primirea notificării, dar apoi au apărut contradicțiile.

„În aceeași zi, miercuri, s-a și declanșat controlul către operatorul respectiv”, a spus Berceanu, precizând că acest control se va finaliza probabil în ziua de luni sau marți, săptămâna viitoare.

Șeful Gărzii de Mediu a anunțat că vor intra, de asemenea, în control toți salubriștii și operatorii de servicii de salubritate din București și toate primăriile. „Vrem să controlăm modul în care fiecare dintre jucătorii implicați pe această piață vin și prestează servicii în folosul cetățenilor. Mie mi-e totuna dacă vorbesc despre primărie sau despre operatori, fiecare trebuie să-și îndeplinească atribuțiile astfel încât să nu pună în pericol nici sănătatea, nici siguranța cetățenilor”, a declarat Octavian Berceanu la Digi24. Pe de altă parte, el a subliniat că există legislația care spune că autoritățile publice locale au ca atribuții și răspunderi asigurarea, prin serviciile publice și operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare a localităților, de întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și a parcurilor publice. „Drept pentru care, noi acum avem comisari în stradă care verifică modul în care aceste servicii sunt asigurate”, a menționat Octavian Berceanu.

CTP: Dle Berceanu, când ați aflat de iminența acestui atac chimic și biologic asupra cetățenilor Sectorului 1?

Octavian Berceanu: Miercuri a fost notificarea, din câte mi-aduc aminte. Miercuri acum. Din câte știu eu, miercuri a fost notificarea. Miercurea aceasta.

CTP: Sunteți sigur?

Octavian Berceanu: Nu am văzut-o eu, a văzut-o comisarul general adjunct. Miercuri a venit notificarea și miercuri am declanșat controlul.

CTP: Deci domnii de la Romprest au trimis-o miercuri, când nestrângerea gunoiului era de mult în plină desfășurare.

Claudiu Pândaru: Hârtia care prevede și acest „Spre știința Gărzii de Mediu” are data 24.05. Ieșirea de la Romprest ar fi pe 24.05.

CTP: Deci 24.05, dle Berceanu, nu miercuri!

Octavian Berceanu: Eu de miercuri știu de hârtia respectivă.

CTP: Dar uitați un act acolo (pe ecran, în facsimil, vezi video - n.r.), scrie pe actul respectiv 24.05, ceea ce nu e miercuri acum. Are și număr de înregistrare.

Octavian Berceanu: Mie mi-a fost confirmată mai devreme de subalterni că a fost în data de miercuri (2 iunie -n.r.), atunci a ajuns sau au văzut-o dumnealor.

***

Concluzia acestor discuții a fost că nu se pot trage concluzii. „Situația rămâne, iar gunoiul a mai crescut cu fiecare minut de discuție cu cei care trebuie să rezolve această problemă. Încă o dată, nu știu dacă au priceput factorii responsabili - Primărie, Prefectură, Garda de Mediu, Agenția de Mediu. Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Guvernul, premierul: asta este o urgență în momentul de față pentru sănătatea cetățenilor și viața lor. Deci, trebuie găsită o soluție. Nu ne interesează vorbe, articole și așa mai departe, pentru un atac chimic și biologic în plină desfășurare”, a punctat gazetarul Cristian Tudor Popescu.