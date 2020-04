Șeful ISU Sibiu acuză haosul din raportările oficiale de bolnavi de coronavirus: „Oficial vă spun că suntem nebuni la cap”

Raportările autorităților centrale privind cazurile de coronavirus din țară nu corespund cu realitatea de la nivel local, scrie Turnul Sfatului. Site-ul de știri din Sibiu arată că, deși există un asistent medical din localitate confirmat cu coronavirus, informarea primită de la Institutul Național de Sănătate Publică nu a trecut Sibiul pe lista județelor cu cazuri în rândul personalului medical. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, Cosmin Balcu, s-a arătat revoltat de situație: „Este incredibil ceea ce se întâmplă”.

La Sibiu s-a înregistrat un caz de coronavirus la un asistent medical încă de sâmbăta trecută, potrivit presei locale. Cu toate acestea, din datele transmise luni de Institutul Național de Sănătate Publică, Sibiul nu figura pe lista județelor cu cazuri de Covid-19 în rândul personalului medical, scrie Turnul Sfatului.

Șeful ISU Sibiu, col. Cosmin Balcu, care conduce operațiunile de intervenție în cazurile semnalate de coronavirus, s-a declarat revoltat de această situație.

„Oficial vă spun că suntem nebuni la cap. DSP-ul ne-a raportat azi, la orele 17:00, zero pozitivi și zero decedați în județul Sibiu. Datele pe care le primim de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu la Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției sunt cu zero pozitivi și cu zero decedați. Este incredibil ceea ce se întâmplă. Suntem în 2020 și unii trăiesc în 1900 toamna. Ca să ne dăm mari, că avem zero”, a declarat Cosmin Balcu pentru Turnul Sfatului.

Gabriel Budescu, directorul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, a pus situația pe seama autorităților centrale. „Probele se recoltează la nivel local, iar rezultatele ajung la Centrul național de control și de acolo, mai apoi, se transmit către noi, către direcțiile de sănătate publică. Pentru că această informație trebuie să o aibă mai întâi Centrul strategic. Deci, dacă pe surse a apărut informația, iar eu nu am acel document de la Centrul strategic, eu nu am cum să comunic mai departe”, a declarat Gabriel Budescu.

