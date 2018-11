Semnele de întrebare din povestea tabloului pictat de Picasso, furat din Olanda și găsit în România

Descoperire de senzaţie înconjurată de semne de întrebare! Un tablou de Picasso, furat acum şase ani de la un muzeu din Rotterdam de o bandă de hoţi români, a fost găsit îngropat într-o pădure din judeţul Tulcea. Descoperirea a fost făcută de o româncă stabilită în Olanda, care a scris şi o carte despre celebrul jaf în care au dispărut şapte capodopere ale unor pictori celebri. Acum, ea spune că o scrisoare anonimă a îndrumat-o spre locul unde era ascunsă pictura "Cap de arlechin", evaluată de experţi la 800.000 de euro. Critici de artă şi procurori anti-mafia verifică acum autenticitatea pânzei, dar şi a poveştii spuse de scriitoare.

- E identic! Cu ciotul ăla. Ăsta e!

- Cum putem săpa aici?

- L-am găsit!

- Lasă-l acolo! Lasă-l acolo!

- Asta este! E o veste bună pentru noi, e minunat. Este un Picasso!

Scriitorii au urmat indicațiile anonime până când au ajuns în acest punct. De aici au știut că mai au de făcut doar câțiva pași până la copacul marcat cu dunga roșie, iar aici au găsit tabloul îngropat la o adâncime de nici 10 centimetri, relatează Paul Greavu, jurnalist Digi24.

Când a găsit tabloul îngropat, exact unde spunea scrisoarea, românca îşi aminteşte că a fost uluită.

Mira Feticu: „M-am dus, am găsit copacul, am săpat un pic. Am început să scormonesc cu degetele și cu un bețișor și am simțit la un moment dat plastic și am tras. Am scos la suprafață un pachet.”

Scriitoarea a dus imediat tabloul la ambasada Olandei de la Bucureşti.

De la ambasadă, tabloul a fost adus la sediul DIICOT, unde cele două persoane de origine olandeză au fost deja audiate. Pictura va fi adusă la Muzeul Național de Artă, unde specialiștii vor decide dacă este autentică sau nu, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

Întreaga poveste ridică multe semne de întrebare. Autenticitatea tabloului şi povestea scrisorii enigmatice vor fi verificate foarte serios de autorităţi. Scriitoarea pretinde că a primit la serviciu un plic misterios cu indicaţii care au făcut-o să plece din Olanda spre România.

Mira Feticu: „Am primit o scrisoare la serviciu în care am găsit o hârtie pe care erau scrise în româneste opt rânduri cu două fotografii atașate. M-am săturat să păzesc tabloul lui Picasso. Vreau ca povestea să se termine. Urmăriți poteca, chiar suntem aici la potecă. 450 de metri de aici. Copacul, un copac bătrân, în spatele acelui copac bătrân un alt copac ștampilat cu roșu. Acolo se află tabloul lui Picasso.”

Procurorii au mers împreună cu scriitoarea româncă în pădurea de lângă Tulcea unde femeia spune că a făcut descoperirea. Au rugat-o pe ea şi pe colegul său din Olanda care a însoţit-o în aventură să le explice pas cu pas ce au făcut.

Franz Westerman: „A fost prea uşor. Nu părea adevărat sau real. De ce să fi fost pus acolo aşa uşor de găsit? Nu a fost deloc dificil. Indicaţiile au fost atât de clare încât l-am găsit în cinci minute sau mai puţin.”

Între timp, reporterii olandezi au luat legătura cu un expert de la ei din ţară, care înclină să creadă că pictura găsit îngropată în judeţul Tulcea este un fals.

O rețea de români au dat cea mai mare spargere din istorie. Șapte tablouri celebre au fost furate din Olanda

15 octombrie 2012. În muzeul Kunsthal din Rotterdam doi bărbaţi cu feţele acoperite dădeau cea mai mare spargere din istorie. În acea noapte au dispărut şapte picturi semnate de Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Paul Gauguin şi Lucian Freud.

Poliţiştii olandezi au intrat în alertă, dar aveau puţine indicii. După câteva săptămâni nu exista niciun suspect. Au intervenit, atunci, poliţiştii români de la crimă organizată. Au filat o reţea şi au aflat că în spatele furtului din Olanda ar fi câţiva conaţionali. I-au găsit repede, iar judecătoria sectorului cinci i-a arestat.

Au urmat ore întregi de audieri, teste cu poligraful, dar niciunul dintre suspecţi n-a recunoscut. Dovezile erau din ce în ce mai clare. Tablourile au fost ascunse în România, într-un sat din Tulcea. În urma percheziţiilor, indiciile au început să apară, dar picturile erau de negăsit. Suspecţii le-ar fi dat foc .

Tinerii din arest ar fi fost ajutaţi chiar de unele rude. Anchetatorii au făcut alte percheziţii şi au găsit probe noi, iar din Olanda, au apărut poze cu suspecţii în vizită la muzeul Kunsthal. Au negat orice implicare. Înregistrările telefonice îi contrazic, însă, pe suspecţi.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) i-au trimis în judecată, în 15 iulie 2013, pe Radu Dogaru, Eugen Darie, Alexandru Bitu, Olga Dogaru, Petre Condrat şi, în lipsă, pe Adrian Procop, în dosarul privind furtul celor şapte tablouri de la muzeul Kunsthal din Rotterdam, valoarea prejudiciului fiind estimată la 18 milioane de euro.

Procurorii DIICOT arătau, în rechizitoriu că, în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012, Radu Dogaru şi Adrian Procop au intrat prin efracţie în muzeul Kunsthal din Rotterdam, cu complicitatea lui Eugen Darie, de unde au furat şapte picturi în ulei şi acuarele.

"Inculpaţii au decis ca tablourile să fie scoase din ramă şi să fie aşezate în feţe de pernă. În acest scop au achiziţionat două perne umplute cu bucăţi mici de burete. Le-au desfăcut la unul din capete, au introdus 3, respectiv 4 tablouri în aceste perne, după care le-au cusut la loc", au scris procurorii în actul de sesizare a instanţei.

Ulterior, tablourile au fost duse la locuinţa lui Radu Dogaru, din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea.

Mama lui Radu Dogaru le-a spus anchetatorilor că mai întâi a îngropat tablourile în curtea unei case părăsite, apoi le-a scos şi le-a îngropat în cimitirul din apropierea casei sale, iar în final, după ce la locuinţa sa au avut loc percheziţii, le-a dezgropat şi le-a ars în soba locuinţei sale din Carcaliu.

