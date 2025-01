Sfatul bunicii erou pentru femeile prinse în propriile vieți. A fugit de abuzuri: „Când te iubești pe tine, lumea va fi plină de soare”

Bunica din China, Su Min, în vârstă de 60 de ani, nu avea nicio intenție să devină o icoană feministă. Însă anul trecut a ajuns în top 100 cele mai influente femei, clasament făcut de BBC. Femeia s-a decis să scape de soțul ei abuziv în 2020 când și-a luat mașina și a plecat în lume cu un cort și cu pensia pe care o avea. Aventura femeii care acum le învață pe restul persoanelor care trăiesc într-o căsnicie abuzivă să fie fericite a devenit demnă de un scenariu de film. Căsătoria femeii cu soțul violent a fost una aranjată, dar chiar și așa, a reușit să-ți recapete fericirea.

„Am simțit că în sfârșit pot să-mi trag răsuflarea”, a spus femeia, când a început să povestească despre momentul în care a plecat din vechea ei viață. „Am simțit că aș putea supraviețui și să găsesc un mod de viață pe care mi-l doream”, a continuat ea.

Din 2020, de când a plecat de acasă doar cu câteva lucreuri, în următorii patru ani, bunica a filmat mai multe jurnale video pe care le-a împărtășit. Aceasta a povestit despre aventurile ei, în timp ce detalia zeci de ani de durere. Așa a câștigat milioane de fani în online. Ei au numit-o „mătușa de drum” deoarece, din neatenție, s-a transformat într-un erou pentru femeile care s-au simțit prinse în propriile vieți.

Povestea ei a ajuns acum un film de succes

Povestea bunicii din China este acum un film de succes care a fost lansat în septembrie 2024, Like a Rolling Stone, și totodată, femeia a ajuns pe lista BBC ale celor 100 de femei influente de anul trecut.

A fost un an de momente mari, dar dacă ar trebui să descrie ce a însemnat 2024 pentru ea într-un singur cuvânt, bunica a povestit pentru BBC că acel cuvânt ar fi „libertate”.

Abia în 2024, când a cerut în sfârșit divorțul, a experimentat „un alt fel de libertate”. A durat ceva timp să ajungă acolo pentru că un proces complicat în China și soțul ei a refuzat să divorțeze de ea până când ea a acceptat să-i plătească o sumă de 160.000 de yuani (21.900 de dolari; 17.400 de lire sterline). Acum încă așteaptă să vină certificatul de divorț.

Drumul spre libertate

În noua ei viață pe drum, din 2020, datoria lui Su Min este față de ea însăși, a povestit pentru sursa citată. Videoclipurile ei o prezintă în mare parte doar pe ea. Deși conduce singură, nu pare niciodată singură. Ea vorbește cu fanii din online în timp ce își filmează călătoria, împărtășind ce a gătit, cum și-a petrecut ziua precedentă și unde urmează să ajungă.

Publicul ei a călătorit cu ea, datorită videoclipurilor, în munții înzăpeziți din Xinjiang, orașele străvechi ale fluviului Yunnan, către lacuri albastre strălucitoare, pășuni vaste, dar și deșerturi nesfârșite.

Toți urmăritorii îi aplaudă curajul și îi invidiază libertatea pe care a îmbrățișat-o.

„Ești atât de curajoasă! Ai ales să te eliberezi”, a scris o adeptă, în timp ce altul a îndemnat-o să „îți trăiești bine restul vieții pentru tine!”. O femeie a cerut un sfat pentru că și ea „visează să conducă singură” și un adept uluit a spus: „Mamă, uită-te la ea! Când voi îmbătrâni, voi trăi o viață colorată ca a ei dacă nu mă căsătoresc!”

Su Min, lângă camioneta cu care a plecat în lume. Sursa foto: BBC

Pentru unii, concluziile sunt mai pragmatice, dar inspirate: „După ce v-am vizionat videoclipurile, am învățat asta: ca femei, trebuie să ne deținem propria casă, să cultivăm prietenii în toată lumea, să muncim din greu pentru a fi independente financiar și să investim în șomaj. asigurare!”

De ani de zile, Su Min a fost fiica, soția și mama cuminte, chiar dacă soțul ei a lovit-o în mod repetat.

„Eram o femeie tradițională și am vrut să rămân în căsnicia mea toată viața”, spune ea. „Dar în cele din urmă am văzut că nu am primit nimic în schimb pentru toată energia și efortul meu – doar bătăi, violență, abuz emoțional și gaz.”

Soțul ei, Du Zhoucheng, a recunoscut că a lovit-o.

„Este greșeala mea că te-am bătut”, a spus el într-un videoclip pe care l-a distribuit recent pe Douyin, platforma TikTok din China.

Cum a început povestea între bunica erou și soțul abuziv. Căsătoria le-a fost aranjată

Su Min s-a căsătorit cu Du Zhoucheng „într-adevăr pentru a evita controlul tatălui meu și pentru a evita întreaga familie”, a povestiti femeia. Ea s-a născut și a crescut în Tibet până în 1982, când familia ei s-a mutat în Henan, o provincie plină de viață din valea de-a lungul râului Galben. Tocmai terminase liceul și și-a găsit de lucru într-o fabrică de îngrășăminte, unde majoritatea colegilor ei, inclusiv cele mai mici de 20 de ani, aveau deja soți.

Căsătoria ei a fost aranjată, un lucru ce era obișnuit la acea vreme. Își petrecuse o mare parte din viață gătind și îngrijindu-și tatăl și cei trei frați mai mici. „Am vrut să-mi schimb viața”, a spus ea.

Cuplul s-a întâlnit doar de două ori înainte de nuntă. Ea nu căuta dragoste, dar spera că iubirea va crește odată ce se căsătoresc. Nu a fost așa pentru că Su Min nu a găsit dragostea. Dar a avut o fiică și acesta este unul dintre motivele pentru care s-a convins că trebuie să îndure abuzul.

„Întotdeauna ne este atât de frică să nu fim ridiculizati și blamați dacă divorțăm, așa că toți alegem să înduram, dar, de fapt, acest tip de răbdare nu este potrivit”, a spus ea. „Am aflat mai târziu că, de fapt, poate avea un impact considerabil asupra copiilor. Copilul chiar nu vrea ca tu să înduri, ei vor să te ridici cu curaj și să le oferi un cămin armonios.”

S-a gândit să-și părăsească soțul după ce fiica ei s-a căsătorit, dar în curând a devenit bunică. Fiica ei a avut gemeni – și încă o dată a cerut datoria. Ea a simțit că trebuie să ajute să le îngrijească, deși până acum fusese diagnosticată cu depresie.

„Am simțit că, dacă nu plec, m-aș îmbolnăvi mai tare”, a povestit ea. Ea i-a promis fiicei sale că va avea grijă de cei doi băieți până vor merge la grădiniță, iar apoi va pleca.

Curajul femeii a întrecut orice durere din partea soțului violent. „Noi, femeile, nu suntem doar soția sau mama cuiva... Să trăim pentru noi!”

Scânteia de inspirație pentru evadarea ei a venit în 2019, în timp ce răsfoia prin rețelele de socializare. Ea a găsit un videoclip despre cineva care călătorește în timp ce locuiește în duba lor. Asta era, se gândi ea. Aceasta era calea ei de ieșire.

Nici măcar pandemia nu a oprit-o. În septembrie 2020, a făcut pasul și a plecat cu mașina din casa conjugală din Zhengzhou. A povestit că abia s-a uitat înapoi când și-a făcut drum prin 20 de provincii chineze și peste 400 de orașe.

Este o decizie care cu siguranță a rezonat în rândul femeilor din China. Pentru miile de urmăritori, Su Min oferă confort și speranță. „Noi, femeile, nu suntem doar soția sau mama cuiva... Să trăim pentru noi!” a scris un urmăritor al bunicii.

Bunica din China, acum erou a mii de femei, recunoaște că nu a fost o călătorie ușoară și a trebuit să trăiască cumpătat din pensia ei. Ea a crezut că vlogurile ar putea ajuta la strângerea de bani, nu avea idee atunci că vor deveni virale.

„Deși femeile din fiecare țară sunt diferite, aș vrea să spun că indiferent de mediul în care te afli, trebuie să fii bună cu tine însuți. Învață să te iubești, pentru că numai atunci când te iubești pe tine însuți poate fi lumea plină de soare”, a concluzionat Su Min.

