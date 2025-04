Trump spune că ar putea negocia o scădere a taxelor vamale pentru China dacă Beijingul aprobă deconectarea TikTok de firma-mama chineză

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat joi că ar fi dispus să acorde Chinei scutiri de tarife dacă Beijingul aprobă un acord pentru a deconecta compania chineză ByteDance de aplicaţia TikTok din Statele Unite, informează vineri EFE.



Donald Trump a făcut aceste declaraţii presei la bordul avionului prezidenţial Air Force One, întrebat dacă este dispus să ajungă la un acord cu diferite ţări pentru a atenua impactul tarifelor pe care le-a anunţat miercuri împotriva ţărilor din întreaga lume, inclusiv a Chinei, supusă acum unui tarif total de 54%, notează Agerpres.



„Ei bine, depinde”, a spus Trump referitor la disponibilitatea sa de a negocia acorduri.



„Atât timp cât ne oferă ceva pozitiv. De exemplu, cu TikTok. Avem o situaţie în care China va spune probabil: «Aprobăm acordul, dar ce veţi face cu tarifele?»”, a explicat el.



„Tarifele ne oferă o mare putere de negociere. Întotdeauna au făcut-o. Le-am folosit foarte bine in prima administraţie. Acum le ducem la un nivel cu totul nou”, a afirmat preşedintele SUA.



Cu toate acestea, Trump a clarificat că nu poartă conversaţii specifice cu Beijingul pe această temă. „Nu, folosesc asta doar ca exemplu”, a precizat el.



Miercuri, într-o zi pe care a numit-o „ziua eliberării”, preşedintele american Donald Trump a impus o taxă de 10% unui număr de 184 de ţări şi teritorii, inclusiv UE.



În cazul Chinei, Washingtonul a anunţat taxe de 34%, care se adaugă celor de 20% deja în vigoare, ducând cifra totală la 54%.



Întrebat de presă, Trump a mai declarat că este „foarte aproape” de a ajunge la un acord care să asigure viitorul TikTok în SUA, întrucât sâmbătă este data limită stabilită de Washington pentru ca aplicaţia să se disocieze pe teritoriul american de compania sa mamă din China, ByteDance.



„Suntem foarte aproape de un acord cu un grup de persoane foarte competente”, a afirmat preşedintele american.



Donald Trump a explicat că TikTok are „mai mulţi” investitori interesaţi, dar nu a dat nume.



Mai exact, Amazon, Oracle sau fondatorul OnlyFans, potrivit presei americane, sunt în cursa pentru preluarea celebrei aplicaţii.



Tot joi, într-un interviu la Fox News, vicepreşedintele SUA, J. D. Vance, şi-a exprimat speranţa că viitorul TikTok va fi rezolvat înainte de termenul limită de sâmbătă.



În timpul administraţiei preşedintelui Joe Biden (2021-2025), Congresul american a adoptat o lege care impunea aplicaţiei să găsească un investitor dintr-o ţară care nu este considerată „adversară” înainte de 20 ianuarie, când Donald Trump a preluat mandatul de preşedinte al SUA.



Deoarece nu s-a ajuns la un acord, aplicaţia a încetat să funcţioneze câteva ore în SUA până când Donald Trump, în prima sa zi înapoi la Casa Albă, a semnat un ordin executiv prin care se acordă o prelungire de 75 de zile, perioadă care expiră sâmbătă.

