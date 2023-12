Șirul lung de nereguli și defecțiuni care a dus la tragedia de la Ferma Dacilor. „Aici e o structură de lemn neprotejată”

Apar noi informații despre șirul de evenimente care a dus la incendiul devastator de la pensiunea Ferma Dacilor, în care au murit cel puțin 7 oameni. Potrivit unor surse din anchetă, erau defecțiuni la centrala termică, iar în mansarda care a luat foc erau folosite pentru încălzire sisteme improvizate. În plus, pensiunea era punct turistic fără autorizații. Totuși, Ferma Dacilor figurează pe siteul Ministerului Turismului cu camere de închiriat categoria o stea. Ministerul nu a oferit niciun fel de explicație.

Rând pe rând, angajații pensiunii au ajuns la audieri la Poliția Mizil.

Reporter: Știați ca centrala nu are autorizație de incendiu?

Elena Popa, bucătar la Ferma Dacilor: Ba da, doamnă, avea de toate.

Reporter: Existau senzori în clădire?

Elena Popa: Da. Avea de toate. Am lucrat atâția ani acolo și vă dați seama că mă doare.

Reporter: Câți ani?

Elena Popa: 8 ani.

Reporter: Seara ați fost?

Elena Popa: Da. Am pregătit, am dat să mănânce cazaților, după aceea am plecat.

Potrivit unor surse din anchetă, exista un sistem de alarmare în caz de incendiu, dar s-ar fi stricat cu câteva zile înainte. Astfel încât cei din interior nu au știut că a izbucnit focul, iar victimele nu au mai putut să se salveze. Tot la audieri, martorii au declarat că centrala termică era defectă, iar proprietarul pensiunii folosea reșouri și alte surse de căldură.

Turist: Centrala, într-adevăr, a avut o defecțiune, dar în ziua precedentă, cu o zi înainte de a avea loc incendiul, și au reparat-o. Deci a avut o defecțiune.

Oamenii legii iau în calcul ca focul să fi izbucnit de la un scurtcircuit. Cercetarea la fața locului și expertizele vor determina cauza exactă și modul în care s-a propagat incendiul. Acesta putea fi evitat spun specialiștii.

Horia Nicolescu, expert securitate: Aici e o structură de lemn neprotejată, la ora actuală există substanțe speciale cu care se vopsește lemnul și lemnul întârzie aprinderea între o oră și două ore, depinde de substanță. Sunt convins că la suma de bani pe care a dat-o pentru a construi acest complex, mai putea să dea 50.000 de euro și proteja cu aceasta vopsea specială tot lemnul și atunci punea chibritul pe lemn și nu ardea.

Anchetatorii descoperă tot mai multe nereguli. Deși nu avea autorizație de funcționare, Ministerul Turismului a clasificat Ferma Dacilor ca punct turistic. Pe site-ul Ministerului Turismului, Ferma Dacilor apare ca structură clasificată cu o stea, cu 28 de locuri de cazare. Restaurantul nu există, ca structura clasificată, în evidențele aceluiași minister. Instituția nu a oferit până acum un punct de vedere.

Nicolae Marius Sora, primar: Controale eu fac direct prin urbanism. Comisia de urbanism a făcut controlul, de aceea s-au și edificat acele construcții.

Reporter: Prefectul spunea că autorizația n-a existat. În 2019 au făcut controale și în 2020 a intrat în legalitate.

Primar: A existat control și au intrat în legalitate în 2020.

Reporter: Și până în 2020 ce s-a întâmplat?

Primar: Nu am fost aici, nu am ce să vă declar.

Autoritățile locale pasează responsabilitatea de la unele la altele. Au fost deschise 4 anchete, două penale și două administrative. Prefectura a demarat verificări, iar IGSU a cerut raport complet cu privire la controale și lipsa sancțiunilor colegilor de la ISU Prahova.

De altfel, DSU a sesizat parchetul după tragedia de la Ferma Dacilor și l-a demis pe șeful direcției de prevenție din cadrul ISU Prahova, care nu a amendat pensiunea în 2019, deși au fost constatate mai multe nereguli.

