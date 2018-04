Adopţiile internaţionale ar putea fi deblocate

Şanse mai mari de adopţie pentru copiii abandonaţi. ONG-urile şi câţiva parlamentari propun modificarea legislaţiei, pentru a simplifica birocraţia şi procesul de adopţie intern. Vor să deblocheze şi adopţiile internaţionale, care sunt închise din 2004. Astfel, copiii care sunt lăsaţi în sistemul de protecţie ar putea să-şi găsească o familie mai uşor, chiar şi în afara ţării.

Maria Răduţ a încercat, timp de 8 ani, să aibă un copil. Nu a putut din cauza problemelor de sănătate, aşa că a încercat să adopte unul. S-a lovit însă de problemele din sistem.

Maria Răduţ: Am aşteptat foarte mult, procesul de atestare a durat patru luni de zile de atunci am tot aşteptat, dacă n-am fi ales copilul din lista copiilor greu adoptabili am fi aşteptat până luna aceasta în luna martie.

Actele necesare adopţiei au fost şi ele o piedică.

Maria Răduţ: Destul de greu. În primul rând, birocraţia care la început mi s-a părut o aberaţie să ceară anumite caracterizări.

În acest moment, pentru ca un minor să poată fi adoptat, toate rudele sale până la gradul 4 trebuie să-şi dea acordul. Prin noul proiect, şi-ar da consimţământul rudele până la gradul 3.

Liviu Mihăileanu, Asociaţia România fără Orfani: Măsura aceasta va reduce timpul pentru declararea adoptabilităţii tocmai prin eliminarea acelor căutări care sunt absolut neraţionale.

Noua lege ar debloca şi adopţiile internaţionale, oprite din 2004.

Liviu Mihăileanu: În momentul de faţă avem copii cu handicap în centre care ar putea beneficia de integrarea socială şi recuperare mult mai bună într-un alt stat şI avem şI familii de cetăţeni strîini care îşi doresc să adopte copii, dar nu este posibil.

Iulian Bulai, USR: Legea a fost depusă la Senat acum două sau trei săptămâni, urmează să intre în comisii să fie dezbătută, eventual amendată şi apoi să ajungă la Camera Deputaţilor.

În acest moment, 57.000 de copii sunt în sistemul de protecţie. Peste 19.000 se află în centrele de plasament, iar alte 19.000 sunt în grija asistenţilor maternali. Aproape 14.200 sunt crescuţi de rudele până la gradul 4, iar alţi 5.000 au fost adoptaţi.