Ajutoare pentru sinistrați, dispărute fără urmă. Localnicii cred că au fost, de fapt, vândute

Situaţie incredibilă într-o localitate din judeţul Vâlcea, lovită de alunecări de teren la începutul anului. Sinistraţii au primit materiale de construcţii de la Guvern, pentru a-și construi locuinţe noi, dar, când au vrut să se apuce de lucrări, şi-au dat seama că le-au fost furate. Nici proprietara parcării unde erau depozitate materialele şi nici autorităţile locale nu par să ştie cine le-a furat.

„M-am speriat, mamă. Am văzut cum pleacă soba şi era foc în ea”, povestește Vasilica Văduva. Are 86 de ani şi este una dintre sinistraţii din comuna Goleşti. Casa în care locuieşte a fost distrusă în urma alunecărilor de teren din primăvară. Odată cu materialele primite de la Guvern, bătrâna a sperat la casă nouă.

„Au vrut să mai zidească şi ce să mai zidească?! Zice: mamaie, nu mai e, noi plecăm acasă. Că nu mai ai materiale, toate materialele ţi le-a furat”, spune ea.

Materia primă pentru reconstrucţie era depozitată într-o parcare privată.

„Patroana ne-a asigurat că are camere de luat vederi acolo şi nicio problemă, nu se fură nimic. Am suplimentat noi cu o foaie de cort să nu intre apa, că în timpul ăla erau deja ploi”, spune Dumitru Ropină, primarul din Goleşti.

Proprietara parcării şi localnicii spun, însă, că autorităţile locale n-ar fi tocmai străine de situaţie.

„Eu l-am sunat pe băiatul ăsta de de la primărie şi i-am zis: vezi că s-au interesat unii dacă se vinde ciment la jumate de preţ. (Reporter: Să înţeleg că au fost luate şi vândute?) Păi cine le-a luat, cred că le-a luat, că eu am fost de trei ori plecată în pelerinaj, pe la nişte biserici, şi când am venit am văzut că nu mai sunt”, spune Emilia Tudose, proprietara parcării.

„Furtul ar fi avut loc în luna septembrie sau în luna octombrie. S-a înregistrat un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii înfracţiunii de furt calificat”, spune Sandra Bălteanu, purtător de cuvânt IPJ Vâlcea.

În ultimii trei ani, comuna a fost lovită în fiecare primăvară de alunecări de teren.

