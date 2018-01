Al doilea astronaut român ar putea fi orădean | "Cred că fiecare vine pe acest pământ cu un anumit destin"

Un tânăr orădean vrea să devină al doilea român care să călătorească în spaţiu. Iar pentru ca visul său să devină realitate, Cristian Lazăr a început să muncească încă de pe când era licean. Aşa a ajuns ca la doar 27 de ani să deţină un CV impresionant. Deţinător al brevetelor de pilot şi scafandru, orădeanul a devenit, în timpul facultăţii, cel mai tânăr angajat al Agenţiei Spaţiale Române. Acum lucrează în cercetare pentru Divizia Spaţială a companiei Airbus.

Încă din copilărie, Cristian Lazăr a visat să ajungă în spaţiu şi a făcut tot posibilul să-şi vadă dorinţa îndeplinită. Primele lecţii de astronomie le-a luat la 15 ani, la Astroclubul Meridian Zero din Oradea.

"Am zis "hai, să încerc să fie ceva mai tangibil şi mai realistic, nu doar SF, să fie mai mult science" şi am intrat în acest Astroclub", îşi aminteşte Cristian.

Acolo liceanul de atunci a întânit un profesor care l-a iniţiat în domeniu. În memoria lui, Cristian şi colegii lui au demarat o campanie internaţională în urma căreia un asteroid a primit numele dascălului: "Acum, un asteroid, care se află între Marte şi Jupiter poartă numele Marin Dacian Bica."

Tot în liceu şi-a luat inima în dinţi şi i-a cerut ajutorul lui Dumitru Prunariu, singurul român care a călătorit în spaţiul cosmic.

A aflat că Agenţia Spaţială Europeană şi cea americană - NASA - le pretind aspiranţilor să aibă minimum o mie de ore de zbor ca piloţi şi să fie cercetători în astronautică. Aşa că, după terminarea liceului a devenit student la Facultatea de Inginerie Aerospaţială a Universităţii Politehnice din Bucureşti.

În al doilea an de studiu, tânărul şi-a obţinut brevetul de pilot de planor şi, în acelaşi an, a primit un post de cercetător la Agenţia Spaţială Română.

"Din anul doi am început să lucrez la ei part-time. Tot în anul doi am ajuns şi cu un proiect internaţional la NASA, am fost invitaţi, fiind singura echipă din Europa selectată să mergem să ne prezentăm proiectul acolo, am şi luat un loc bun pe plan internaţional, locul doi", spune Cristian Lazăr.

Pentru tânărul orădean, care visa să ajungă cosmonaut, nu a fost suficient. Aşa că a ţintit un masterat la cea mai veche şi prestigioasă instituţie de învăţământ din domeniu.

"Am optat să merg la cea mai de top universitate, Universitatea Spaţială Internaţională, ISU, din Strasbourg, pentru a mă specializa mult mai bine."

Terminarea masterului i-a adus şi un internship de şase luni în cadrul companiei germane Airbus. Aceeaşi multinaţională l-a angajat ca şi cercetător la Divizia Spaţială, unde lucrează şi în prezent.

"Acum, de fapt, testez echipamentele, avionică se numeşte, a sateliţilor. Adică (testez – n.n.) computerul de bord şi alte echipamente electronice înainte de a fi trimis satelitul în spaţiu", explică tânărul.

Pregătirea academică, psihicul puternic şi personalitatea sunt doar câteva dintre calităţile care îl recomandă pentru a fi astronaut, spune Cristian. Deşi nu ştie cu siguranţă când vor avea loc următoarele selecţii internaţionale pentru astronauţi, vrea să fie pregătit.

„Am înţeles că în viitorul apropiat. Asta depinde acum de politicile internaţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene, ESA, NASA. Deci noi vom merge ca români în spaţiu prin ESA în primul rând pentru că suntem stat membru."

Şi asta pentru că, mai presus de orice, orădeanul vrea să fie al doilea român care ajunge în spaţiu: "Cred că fiecare vine pe acest pământ cu un anumit destin şi simt că asta îmi dă tot timpul putere să merg mai departe."

Întors în ţară pentru câteva săptămâni, Cristian Lazăr a mai bifat o reuşită, de această dată pe plan personal. Orădeanul şi-a legat destinul de o tânără din Africa de Sud, Saima, deja îndrăgostită de România.

