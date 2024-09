O tânără din Bihor sfidează statisticile care spun că România are cei mai mulți tineri care nu lucrează și nu sunt nici la studii. La 23 de ani conduce o fermă cu sute de animale și peste 120 de hectare de pământ. A preluat afacerea de la tatăl ei, iar munca de la fermă a transformat-o în vedetă online.

Vivi Farcaș s-a maturizat înainte de vreme. A crescut printre animale toată viața, iar după un cumplit accident, în care și-a pierdut tatăl, a rămas să se ocupe singură de fermă.

"Mama, ce faci mama?", își întreabă Vivi calul, în timp ce îl pupă și îl îmbrățișează.

"Am fost făcută pentru acest stil de viață, eu cred că asta e menirea mea în viață, asta îmi aduce liniște. Poate și pentru că știu că îl fac mândru pe tata, pe părinții mei, putem să ducem mai departe munca lor de-o viață", își începe Vivien Farcaș povestea.

Vivi se trezește la prima oră ca să dea de mâncare animalelor, iar de la 8:00 merge la celălalt job. Este și angajată la o farmacie fitosanitară, iar după terminarea programului revine la fermă, unde o ajută și fratele ei.

"- Musai să ne descurcăm noi doi. Până acum a fost taică-meu și îl ajutam și pe tati.

- Cine-i șefa la fermă?

- Păi șefa, ea rămâne, Vivi. Ea e șefa, eu sunt colaboratorul ei, cum ar veni", spune Șandor Farcaș, fratele lui Vivien.

Postările fetei pe rețelele sociale i-au adus o notorietate binemeritată. Are peste 300 de mii de susținători în online, cu care împarte zilnic bucuriile și greutățile vieții de la fermă.

"- E mai bine aici decât la birou?

- Da, clar! În orice moment al zilei e mai bine aici!", spune Vivi.

Un alt exemplu de tânăr antreprenor este Samuel Condre. Băiatul a plecat la 18 ani în Anglia, unde a lucrat în construcții, iar acum, la 20 de ani, conduce deja o companie mare, specializată în pardoseli.

"Am dat de domeniul ăsta, am văzut că e o super oportunitate. Pe lângă asta, am colaborat cu meșteri de succes, am asistat la șantiere super valoroase", povestește Samuel Condre, managerul firmei de pardoseli.

Specialiștii cred că tinerii care își deschid sau preiau afaceri foarte devreme în viață pot reuși, cu câteva condiții."Depinde mult de seriozitatea lor. Însă noi trebuie să răspundem la următoarea întrebare: câți astfel de tineri ar crea un suflu nou în economie, dacă ar fi sprijiniți în mod real și cât de departe ar ajunge ei dacă ar fi cineva alături de ei?", spune Octavian Dan, președintele Asociației Firmelor Bihorene.

România se pregătește să lanseze a patra ediție a programului cu fonduri europene "Start-Up Nation", destinat tinerilor antreprenori. Bugetul total al acestei sesiuni va fi de 450 de milioane de euro, iar beneficiarii vor putea primi până la 50.000 de euro fiecare.

Reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia