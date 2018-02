Bucureștiul se pregătește de intemperii. Peste 1.000 de utilaje de deszăpezire, gata să acționeze

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat duminică în cadrul comandamentului de iarnă că sunt pregătite să acţioneze în toate sectoarele Bucureştiului 1.039 de utilaje, din care 671 aparţin operatorilor de salubritate iar restul - instituţiilor subordonate municipalităţii.

FOTO: Agerpres

„4.448 de operatori manuali, dintre care 2.692 sunt angajaţi ai firmelor de deszăpezire iar 1.756 ai instituţiilor subordonate Primăriei Generale a Capitalei, un total de 21.429 tone stoc de material antiderapant. Cu alte cuvinte, suntem pregătiţi atât ca resursă umană, cât şi ca stocuri, cât şi ca utilaje să intervenim, pentru ca acest episod de iarnă grea să fie depăşit la parametrii de civilizaţie şi confort pentru cetăţeni", a dat asigurări edilul-şef, potrivit Agerpres.



Primarul Gabriel Mutu a arătat că la nivelul sectorului 6 societatea de salubrizare are deja pregătite utilajele în "capetele de program".

CITIȚI ȘI: Școlile din București vor fi închise luni și marți



„Avem stocurile de material antiderapant bine dimensionate - 2.000 de tone de sare, 240 de soluţie Ecotau. În plus, am dispus ca la primele ore, începând de mâine dimineaţă, să se facă intervenţie pe tot ce înseamnă staţii RATB, intersecţii principale, astfel încât persoanele care merg spre locurile de muncă să utilizeze mijloacele de transport în comun. Trebuie să înţelegem cu toţii să dacă nu participăm în sensul de a lăsa arterele libere, ca să putem interveni cu utilajele, nu vom putea face o acţiune de deszăpezire corectă şi pe care s-o apreciem cu toţii", a afirmat edilul.

„Eu prefer să vin mereu cu măsuri de prevenție, prefer să se spună că am fost ușor prea alertați, decât să număr victime și spun încă o dată: vântul va bate cu putere, va fi foarte ger și va ninge. Vom avea un stat maxim de zăpadă în București de 30 de centimetri, dar suprapus acest strat cu următoarele fenomene, situația nu este de panică, dar nici nu este de stat cu mâinile în sân și nici nu este de a privi liniștit la ceea ce se întâmplă”, a adăugat Gabriela Firea.



Directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Gabriela Băncilă, a amintit că temperaturile vor fi coborâte, apropiate de extremele specifice acestei perioade, până în dimineaţa zilei de 1 martie.



„Zona municipiului Bucureşti se află astăzi sub incidenţa unei atenţionări cod galben privind valul de frig şi pentru că de mâine acesta se va intensifica, inclusiv în zona Capitalei, Bucureştiul intră sub incidenţa unei avertizări cod portocaliu de val de frig persistent, temperaturi coborâte apropiate de extremele specifice acestei perioade, până în dimineaţa zilei de joi, 1 martie. În tot acest interval de valabilitate a avertizării cod portocaliu de ger, se vor înregistra atât pe parcursul nopţilor, cât şi în cursul zilei temperaturi în apropierea acestui prag, respectiv în apropierea pragului de minus 10 grade, iar vântul, care se va amplifica cel puţin pe parcursul zilei de mâine, va intensifica puternic senzaţia de rece", a explicat directorul ANM.