Câciu: Tichetele sociale de 250 de lei pentru alimente se încarcă începând de astăzi

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Adrian Câciu, anunţă vineri că de astăzi începe încărcarea tichetelor sociale pentru alimente în valoare de 250 de lei pentru beneficiarii măsurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate în perioada 2024-2027”, astfel că 2,7 milioane de persoane vor beneficia, în cursul anului 2024, de sprijinul de 250 lei o dată la două luni, în şase tranşe.

”De astăzi începe încărcarea tichetelor sociale pentru alimente în valoare de 250 de lei pentru beneficiarii măsurii «Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate în perioada 2024-2027». 2,7 milioane de persoane vor beneficia, în cursul anului 2024, de sprijinul de 250 lei o dată la două luni, în şase tranşe”, anunță ministrul Adrian Câciu pe Facebook.

Potrivit acestuia, „încărcarea cardurilor pentru prima tranşă va avea loc pe tot parcursul săptămânii viitoare, etapizat: în prima parte a săptămânii aproximativ 1,6 milioane de beneficiari vor primi sprijinul pe carduri, urmând ca aproximativ 1 milion de persoane să primească sprijinul în cea de-a doua parte a săptămânii”.

„Concomitent, se vor distribui 90 de mii de carduri pentru noii beneficiari eligibili, care vor ajunge la aceştia prin Poşta Română.

Am decis încărcarea cardurilor pe măsură ce eligibilitatea categoriilor se încheie, pentru ca beneficiarii să primească acest sprijin din partea Guvernului cât mai rapid”, arată Adrian Câciu.

„Amintesc faptul că, începând cu acest an, persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici de 2.000 lei vor beneficia de cardurile sociale pentru alimente şi mese calde în valoare de 250 lei, o dată la două luni. Anterior, au beneficiat de acest sprijin persoanele cu venituri nete mai mici de 1.700 lei. Majorarea plafonului a fost propusă MIPE, iar tot din acest an, aceleaşi categorii de persoane vulnerabile vor beneficia, de 2 ori pe an, de pachete cu alimente”, mai spune oficialul din Guvern.

