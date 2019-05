Calculele din spatele noului indice pentru credite. La un împrumut de 220.000 de lei, rata scade cu 28 de lei

Noutatea acestor zile este IRCC-ul, indicele de dobândă pentru credite şi cum reacţionează băncile la el. Astăzi această referinţă a fost afişată la 2,83%. E mai jos decât ROBOR-ul la trei luni al zilei, 3,32% şi mult sub cotaţiile de săptămâna trecută din zona lui 3,4%. Dar nu trebuie văzută valoarea de azi ca rezultatul unui trend, ci mai degrabă al unei conjuncturi.

În piaţă încă e atmosferă de vacanţă, e plictiseală cumplită acolo. Apoi, mai avem şi lichiditate mare apărută după scadenţa mare de la începutul săptămânii, când au ajuns la maturitate împrumuturi ale statului de aproape 9 miliarde de lei. Bani gârlă asadar. Treaba va începe să se aşeze săptămâna viitoare. Vor începe tragerile statului din piaţă, chiar de luni. Apoi e de aşteptat să vină BNR cu mătura ca să mai ia din excesul de lichiditate. Pe costuri de finanţare la lei mici devine cursul vulnerabil şi cel puţin din perspectiva ultimelor luni am observat că marea grijă a Băncii Centrale este păstrarea cotaţiilor în zona actuală. Iar dacă sterilizează masă monetară, prin diverse operaţiuni, atunci dobânzile vor urca, logic.

Dar IRCC-ul acesta, cu referinţa luată din trimestrul patru anul trecut, de 2,36%, a produs efecte în zona comercială.

Băncile au început să modifice dobânzile la creditele în lei după intrarea în vigoare a noii referinţe. Şi chiar sunt surprize. Unele au redus dobânzile cu până la un punct procentual... dar punctul ăla are un efect totuşi mic în rată. Sunt unele însă care au ridicat marjele. Folosesc indicele proaspăt, dar în compensare au ridicat procentul suplimentar aplicat, pentru a compensa. Sunt ridicări ale marjelor de 0,3%, sau de 0,6%, după cum se vede la unele produse ale unor bănci precum BCR, Banca Transilvania sau ING.

Câştigurile nu sunt majore să ştiţi. De pildă la BCR, produsul Casa mea, un credit ipotecar, la un împrumut de vreo 220.000 de lei, rata scade cu doar 28 de lei. Înseamnă o reducere de 2%. Mult zgomot pentru prea puţin. Banca aplică noul indice dar a ridicat marja proprie de la 3% la 3,3%. BCR mai oferă reduceri prin diverse sistem de fidelizare, dar asta făcea şi înainte. Ideea este următoarea: nu se produc diferenţe semnificative.

Din zona politică s-au vândut gogoşi. Asta e realitatea. Şi s-ar putea ca lucrurile să arate de fapt mai rău la final. Acum acest IRCC valabil, e calculat pe cotaţiile din trimestrul patru şi a ieşit 2,36%. Dar următoarele trimestre, costul banilor a fost mai ridicat. Cel puţin luna trecută, dar şi în februarie, tranzacţiile bancare au fost făcute la niveluri superioare lui ROBOR la trei luni. Desigur urmează publicarea referinţei trimestriale, pe medie aritmetică ponderată, dar baza e mai sus. Şi gândiţi-vă ce poate ieşi... o dobândă în zona lui ROBOR la trei luni, şi în acelaş timp marje crescute ... Creditul ajunge să fie mai scump decât pe vechile prevederi.

Şi mai avem o problemă - nu este deloc clar cum va fi cu Prima Casă. Ieri au apărut informaţii din sistem că la programul cu garanţii guvernamentale se va aplica în continuare ROBOR la trei luni plus marja de 2%, pentru că Prima Casă are o lege a sa de funcţionare, neschimbată. A venit apoi Ministerul Finanţelor cu un comunicat şi a spus că e fals, se aplică IRCC şi la Prima Casă. Astăzi băncile iarăşi contrazic guvernul. BCR chiar a emis o informare în care spune clar că Prima Casă are preț reglementat de către statul român prin legislație specifică. Guvernul pare să nu fie conştient de asta. I-a scăpat. Dar Teodorovici o ţine tot pe a lui.

